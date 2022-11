La cantante de música popular Shaira, la cual se dio a conocer por su participación en el programa ‘Factor XS’, estuvo invitada al programa radial de 'Tropicana', en el cual se sinceró y aclaró varios aspectos de su vida privada y profesional. Incluso reveló un incidente que pasó con el cantante Jessi Uribe.

Shaira aseguró que su mayor apoyo es su mamá y confesó que tiene una mala relación con su papá. “Yo vivo en Bogotá con mi mamá. Tres de mis hermanos están en Bucaramanga estudiando, y mi papá por ahí”, contó.



Los locutores también le preguntaron a la joven sobre los rumores de que ella sostiene una relación con el cantante Jhonny Rivera.



“No sé si será por los gustos de él o porque yo he dicho que me gustan mayores, pero yo lo respeto mucho y simplemente tenemos una amistad. Yo lo veo como un padre, porque él quería ser mi padrino. Son cosas que la gente tiene en su cabeza y siempre quieren relacionar todo”, agregó.



También, comentó que él ha sido muy importante en su carrera profesional e, incluso, una de sus canciones más populares fue escrita por él.

En medio de la entrevista, uno de los locutores le preguntó a Shaira a cuál artista le daría un "manazo" (forma coloquial de decir cachetada). Al principio, la artista dudó en dar su respuesta, pero finalmente comentó que sería a Jessi Uribe.

“Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió. Súper querido él en un principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’, y le dije ‘de una, paisano’. Un año después que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’, una cosa así. Dije: ‘me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto”, explicó Shaira en la entrevista.



La joven de 19 años no habló mucho más del tema. Durante el programa, uno de los comediantes comenzó a hacer una imitación del intérprete de ‘La Culpa’ y Shaira siguiendo el juego hizo lo mismo al imitar a Paola Jara.



Al finalizar la entrevista, la cantante santandereana bromeó asegurando que a ella le queda mejor el sudado de pollo.

