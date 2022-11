La cantante de música popular Shaira, la cual se dio a conocer por su participación en el programa ‘Factor XS’, ha expresado su desconsuelo por haber recibido la noticia de la muerte de su mascota llamada Sky, una gata cachorro de apenas cuatro meses de nacida.



Según comentó, el hecho se habría suscitado mientras que ella se encontraba pasando algunos días de vacaciones en Bogotá. Mencionó que la partida de su gatito fue un golpe duro para ella, pues se había convertido en un soporte emocional importante, lo que ha hecho del duelo un proceso bastante fuerte.



«No entiendo cómo ocurren estas cosas, mi Sky, no puedo reprimir el llanto. Gracias por todo lo bueno que me has regalado en estos cuatro meses. Te voy a extrañar», dijo.

La artista comentó en sus historias de Instagram que nadie sabe lo que le sucedió a su gato y será un misterio que le sucedió, pues por temor de saber sus padecimientos, se negó a hacerle una necropsia.



“El miércoles por la noche me dijeron que mi gato ya no respiraba, que estaba ahí quiero en el sillón (...) fue muy extraño porque él estaba bien. No era gordo, era pequeño y saludable. Mejor me fui a enterrarlo en el campo, fue algo muy extraño”, agregó.}



Algunos de sus seguidores le dijeron que era muy probable que se hubiera intoxicado; sin embargo, aclaró que a los otros gatos que estaban con él no tienen síntomas de haber sufrido algún tipo de padecimiento, por lo que esa opción se descartó.



