La reconocida cantante de música popular Shaira, recordada por haber ganado el programa Factor XS en el 2011, contó que fue víctima de un estafador que se presentó como un empresario de eventos que le ayudaría a organizar varios shows para seguir potenciando su carrera.



Según contó la joven en el programa ‘La Red’, del canal Caracol, el hombre se presentó como Diego Sáenz y afirmó ser dueño de la empresa American Entertainment.

El sujeto que la estafó afirmó ser muy importante dentro de la industria musical. Incluso, llegó a decirle que se relacionaba y estaba en contacto con ministros y otras importantes figuras en el país.



El empresario le ofreció a la cantante la puesta en marcha de cuatro shows musicales. Ella, por su parte, debía consignar una suma de dinero para pagar los seguros del show.



(Lea también: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron mensajes tras su separación)

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

“El señor, llamado en este caso Diego Sáenz, de ‘American Entertainment’, yo no sé a cuánta gente le habría dicho diferentes nombres y cuántas versiones más… El caso es que nos propuso unos cuatro shows. Obviamente hay que pagar unos seguros y se le dio la plata”, contó.



La cantante e influenciadora perdió un poco menos de un millón de pesos. Sin embargo, afirmó que aunque el valor que consignó no fue tan alto, no es justo perder sumas de dinero con estafadores que juegan con el trabajo de los artistas.



“No fue una gran cantidad, pero igual se le pagó. Al final no terminó pasando nada… fue un poco menos de un millón de pesos. Ese es un estafador, no le crean a cualquiera que llega a decir que tiene varios shows y que conoce a tal persona”, agregó.



(Le puede interesar: ¿Quién es Karol Samantha, la nueva novia de Epa Colombia?)

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Pero Shaira no fue la única que sufrió una estafa de este estilo. La cantante Tatiana Cañizarez, conocida como ‘la baby flow’, exparticipante de La Voz Colombia, contó que el hombre también la contactó para unos shows que nunca se hicieron realidad.



En su caso, el hombre llegó a ella por medio de su mamá, quien es su representante.



El sujeto se hacía llamar Mauricio y la invitó a hacer parte de shows para el Bienestar Familiar y la Gobernación de Cundinamarca. Incluso, le dijo que ella sería la telonera de grandes artistas como Silvestre Dangond y le prometió invertir en su carrera artística.



Todo era muy convincente para la artista, pues el hombre hablaba con mucha autoridad sobre el tema. Sin embargo, Tatiana perdió finalmente 1.6 millones de pesos en la estafa, tras consignar dinero para seguros y permisos para los shows.



“Nada de lo que estaba diciendo era realidad”, concluyó.



(Además: Elon Musk dice que no tiene casa y que vive en habitaciones de amigos)

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Ambas cantantes invitaron a los artistas e influenciadores a tener cuidado con las personas que los contactan para supuestamente impulsar su carrera y a que no confíen en todos aquellos que les prometen esta clase de shows y les piden dinero.

Según el programa 'La Red', ellas no son las primeras afectadas por el presunto estafador. Otros artistas como Jhon Alex Castaño y Joaquín Guiller también han sido víctimas del sujeto.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Andrea Valdiri y Felipe Saruma regalaron iPhone 11 en su boda

Así luce 'Mario Calderón', 20 años después de 'Yo soy Betty, la fea'

‘Sigo siendo la misma’: Mara Cifuentes revela imágenes cuando era un niño