Hace casi siete meses que fue hallado muerto el estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Aunque en un principio surgió la hipótesis de un suicidio, poco después se conocío que su hermano, Jhonier Leal, habría planeado el asesinato.

Muchos famosos del país se pronunciaron frente al terrible crimen, entre ellas la cantante Shaira, amiga y clienta del fallecido estilista. De hecho, la intérprete de 'Mi mejor momento' fue de las primeras en exigir justicia.

Desde entonces, la joven estuvo muy activa en redes sociales pidiendo celeridad en las investigaciones, manteniendo al tanto de los avances del caso a sus seguidores y compartiendo recuerdos junto a Leal.

(Lea también: Karol G suspendió su concierto en Ecuador por incidente con la Policía).

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio era amigo y estilista de Shaira desde que ella se dio a conocer en El Factor X. Foto: Instagram: @shaira_oficial

Sin embargo, de un tiempo para acá, Shaira no volvió a dar ninguna declaración relacionada con Mauricio Leal, lo que generó intriga en sus seguidores.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus fans le preguntó: "¿Y Maito? ¿Ya lo olvidaste?".



Shaira explicó que no volverá a hablar de Leal porque está cansada de las críticas, pues muchas personas la han juzgado por hablar o no del él.

(De interés: Shakira: así fue la historia de amor detrás de ‘Antología’).

"No me he olvidado de él. Lo que pasa es que en esta país están acostumbrados a que si uno habla y se pronuncia al respecto, quiere fama, y si uno no habla, entonces ya se le pasó el luto. Y yo ya estoy cansada de ese tema", contestó la cantante.

Shaira también explicó que sus sentimientos hacia su amigo siguen intactos, pero que prefiere guardar su recuedo de una forma bonita y solo para ella.

"Mis sentimientos hacia él siguen intactos, él sigue aquí en mi corazón y para mí eso es más que suficiente... El tema ahí quedo, no porque no lo quiera, sino que ya estoy cansada de que lo tomen por otro lado y que me sigan juzgando por cosas que yo no tengo que pagar", destacó.

(Además: Carlos Vives pasó por difícil crisis económica: no tenía para los servicios).

Por último dejó en claro que todavía la afecta lo que está pasando alredor de la muerte de Mauricio Leal y que hay momentos en los que siente impotencia, pero que prefiere mantenerse al margen por su salud mental.

"Uno quisiera hacer de todo y si no lo he hecho es porque no puedo. No me voy a exponer a que me sigan tratando mal", concluyó.

(Siga leyendo: Shakira: hermana habla sobre estado de ánimo de la artista tras separación).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

Más noticias

La parálisis que sufrió Angelina Jolie tras divorcio con Brad Pitt



Lina Tejeiro: ‘Balvin tira la piedra y esconde la mano’



Prensa española asegura que Piqué y Shakira tenían una 'relación abierta'



Tendencias EL TIEMPO