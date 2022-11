El pasado 3 de noviembre, Shaira fue invitada al programa de radio ‘Cómo Amaneció Bogotá’ de Tropicana. Ahí uno de los locutores le preguntó de manera jocosa a cuál artista colombiano le daría un manazo. La joven, quien en un principio dudo, contestó que a Jessi Uribe, porque le pareció de mal gusto un comentario que realizó en redes sociales de que era improbable grabar una canción con ella.



En esta ocasión, la ex participante del ‘Factor XS’ acudió a sus historias de Instagram para aclarar esta situación que al parecer incomodó al intérprete de ‘Dulce Pecado’, quien la dejó de seguir en la red social.

“Conté una anécdota sin rencor, sin odio y aceptando que cada quién tiene su talento y está en su lugar por lo que ha hecho, pero yo no quise referirme mal a ningún artista. ¿Qué dije?: ‘Este artista me decía que quería grabar una canción conmigo y ahora no, pero reconozco que él tiene mucho talento’, hasta ahí fueron mis palabras”, explicó Shaira.



Luego, confesó que ha recibido insultos por parte de los familiares del cantante.



“Lo más ridículo de todo es que hay gente que sabe que la humildad es muy importante, así como mantenerse y saber de dónde viene uno. Pero la familia de él me ha insultado por redes, como lo hizo el esposo de su hermana, algo que me parece lo más bajo de esta vida”, comentó.

Los internautas lo han relacionado este mensaje con la santandereana. Foto: Instagram @jessiuribe3

Asimismo, confesó que esto no lo hace con el fin de conseguir más reconocimiento. “Yo no me quiero pegar de ninguna fama, porque esa fama la consiguió él con una noticia que fue un escándalo nacional, en un lío de parejas. A mí eso no me importa, pero si hablamos de fama, ¿quién la consiguió de lo malo?”, agregó.



Finalmente, le pidió disculpas públicas a Jessi Uribe y expresó que no es nada personal.



“Parcero, nada personal. Yo tengo en mi cabecita el día que usted dijo que había cero probabilidades de grabar conmigo, pero es respetable. Si le incomodó, mis disculpas. No era para que me dejara de seguir, pero no pasa nada”, concluyó.



Después de las declaraciones de Sharia, el intérprete de ‘Como Si Nada’ publicó en sus historias un mensaje que no va dirigido a alguien en específico, pero los internautas lo han relacionado con la santandereana.

