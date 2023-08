La cantante colombiana del género urbano Karol G, en días pasados hizo el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito, Bichota season’, el cual presenta 10 temas musicales con el ritmo que caracteriza a la intérprete.



Una de las canciones que se conoció fue ‘Mi ex tenía razón’, la cual se diferencia de las demás, porque se trata de un tema al ritmo de notas de regional mexicano.

La canción fue tendencia a las pocas horas y muchos seguidores de la paisa se sintieron admirados por su versatilidad a la hora de interpretar cualquier género musical, sin embargo, hubo un comentario que demostró disgusto frente al tema musical.



Se trata de la joven cantante Shaira, quien aseguró que ella fue la primera colombiana en incursionar en este género.



“Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie después de ‘La reina del Tex Mex’ había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego zassss, les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado, que triste", expresó la cantante.



Shaira ya había lanzado anteriormente un tema con las características del Tex Mex, denominado ‘Amor de mentiras’, por lo cual invitó a sus seguidores a escucharla en las distintas plataformas.



Así mismo, la joven cantante comentó que el tema fue lanzado con ‘cero inversión’ y que el dicho de ‘el que pega primero pega dos veces’, no siempre se cumple.



‘Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”.



Entre los comentarios que ha recibido la canción de Shaira están: "Qué orgullo como colombiano verte crecer como persona y como artista", "Soy mexicana y te agradezco, cantes nuestra música, además de una forma tan majestuosa!!", "Shaira tiene en sus manos la llave del éxito con esta canción", entre otros que destacan el gran talento de la joven artista.

Shaira - Amor de Mentiras

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

