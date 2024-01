Sexualidad: ¿tiene el semen propiedades para la salud de la mujer? Le contamos

Mucho se ha escuchado sobre los beneficios que puede traer el ingerir semen o de aplicársela en la piel, sin embargo, la ciencia se ha manifestado y ha señalado que no hay evidencias que sustenten estas afirmaciones.



Por el contrario existen algunas razones por las cuales sí se puede afirmar que traería consecuencias para la salud y aquí le contamos cuáles podrían ser.

Según la BBC, el semen contiene vitaminas entre las que se encuentra la C, B12, minerales como en calcio, magnesio, zinc, potasio y otras sustancias como ácido ascórbico, láctico, sodio y grasas, no obstante, todos estos componentes vienen en pequeñas cantidades, alcanzando apenas unos 0,025 microgramos en 10 mililitros de semen.



Lo que sí hace importante estas cantidades en el semen es a la hora de la fecundación, pues una buena calidad en el semen, determina el tener hijos sanos y fuertes.



En cuanto a lo que el semen puede hacer en la piel, de acuerdo con la Fundación mexicana para la dermatología, esta no sirve para mejorar ningún aspecto del cutis como las manchas, el acné u otro tipo de imperfecciones, por lo que recomienda que cuando existan este tipo de afectaciones se acuda directamente a un dermatólogo.



Por otra parte, el semen puede contener bacterias, virus y hasta parásitos, los cuales son causantes de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea y el virus de papiloma humano -VPH-, por lo que si se decide tragar este líquido, es probable contraer este tipo de enfermedades.



El sabor y la coloración del semen tienen mucho que ver, la primera con todo lo que el hombre consume en su alimentación diaria, y la segunda de acuerdo con la salud. Si un hombre está enfermo, el semen puede tornarse amarillo, verde y tener mal olor, por eso es importante que ante cualquier afectación, acuda a un especialista.

