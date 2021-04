¿Las peleas en pareja aumentan el deseo sexual?

Muchas personas practican el llamado ‘sexo de reconciliación’ para ponerle fin a sus discusiones en pareja. Además de ser una técnica para dejar en el pasado una pelea, expertos coinciden en que el deseo sexual puede aumentar en medio de un conflicto.



Un estudio realizado en 2008 por la Universidad de Bar Ilán (Israel), sugiere que las personas suelen tener más ganas de sexo cuando se sienten emocionalmente atacadas. Por ejemplo, al imaginarse a su pareja enamorándose de alguien más.



“El pensar en que el otro disfruta de estar solo o el miedo a que esté con alguien más podría generar un mayor deseo sexual o una mejor predisposición a tener sexo”, asegura la licenciada en psicología y sexóloga clínica Lucila Hausvirth a ‘El Clarín’.



En este sentido esto depende del tema de la discusión, ya que para algunas parejas un determinado conflicto puede causar un efecto completamente contrario. Expertos afirman que no es lo mismo pelear por problemas económicos o la crianza de los hijos que hacerlo por celos.



Por otro lado, especialistas coinciden en que la oxitocina que se libera mientras se tiene relaciones sexuales - y orgasmos - brinda una sensación de bienestar que ayuda a la reconciliación.



“Para muchas personas, los conflictos son algo que hay que evitar, y este es un modo de reconectar sin necesidad de pedir disculpas o hablar. Es más, la liberación de oxitocina - la hormona del amor - durante el sexo une más a las parejas. Notan una sensación de bienestar que suaviza las emociones que hayan podido surgir durante la discusión”, expone la terapeuta familiar y matrimonial Marissa Nelson al ‘Huffington Post’.



Un arma de doble filo

Una investigación publicada en 2015 por ‘Psychology Today’ sugiere que el ‘sexo de reconciliación’ puede ser un arma de doble filo. Esto debido a que el efecto reparador del sexo es más intenso cuando el conflicto se ha resuelto satisfactoriamente y no cuando se tiene relaciones sexuales aún estando enojados.



Annabelle Knight, experta en sexo y relaciones en Lovehoney, le dijo al medio británico ‘Metro’ que el sexo de reconciliación puede ser una buena idea ya que permite a las parejas reconectarse, sin embargo, no debe ser siempre la manera en que se resuelven los conflictos.



"No hay nada de malo en el sexo de reconciliación siempre y cuando lo hagas por las razones correctas: reconectarte emocionalmente con una pareja a la que amas y en quien confías", asegura Knight, quien añade que, sin embargo, se debe tener en cuenta que esto "no va a cubrir las grietas."



En este sentido, el sexo puede ser una manera inteligente y amorosa de dar por cerrado un asunto, sin embargo, no debe reemplazar la comunicación y entendimiento. Esto se debe a que los conflictos van a seguir vigentes y las relaciones sexuales solo van a ser una solución al corto plazo.



