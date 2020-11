Consejos para reducir la ansiedad en las relaciones íntimas

Istock

Para Carolina Londoño, la pornografía ha tenido una influencia directa en los estándares irreales con respecto a las relaciones sexuales.



"Nos han 'malenseñado' que la pornografía es material educativo. El material sexualmente explícito es la ciencia ficción del sexo (...) Por mas que me excite o me guste la película, me excite el actor o actriz 'porno' del filme, o la escena erótica que están dramatizando; no necesariamente lo que se ve allí es lo que se debe llevar al encuentro erótico. Muchas de las cosas que hacen ahí son antieróticas", asegura.