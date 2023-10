¿Qué sienten las personas alosexuales con relación a la sexualidad?

El espectro de la sexualidad se ha ido abriendo con los años, gracias a la lucha de las comunidades LGBTIQ+ por ser reconocidas. Para algunas personas hay categorías nuevas, mientras que otros consideran que solo se le ha puesto nombre a preferencias e identidades que siempre han estado presentes, pero a la sombra.



Dentro de estos grupos hay diferencias, pues algunos se refieren a la orientación sexual, mientras que otros se refieren a la identidad de género, lo que puede causar confusión.



Uno de los términos menos conocidos es el de alosexualidad, que hace parte de este espectro.

"Independientemente de la orientación sexual, si hay deseo sexual por otras personas una persona puede considerarse alosexual", aseguran en el canal de YouTube 'Igualdad LGBT'.



El prefijo "alo" significa en griego antiguo "distinto", por lo cual la persona alosexual es la que siente atracción hacia otras personas o tiene necesidad de interactuar sexualmente con otras personas, como describe la página Afectos Especiales.



Este término fue creado por la comunidad asexual y se usa para definir a las personas no asexuales.



Entonces, en términos más sencillos, una persona alosexual es toda aquella que siente deseo sexual por otra sin importar su orientación (homosexual, heterosexual, bisexual) y disfruta del contacto sexual.

Walter Ghedin, psiquiatra, autor y sexólogo, explica a El Clarín que "sentir o no sentir atracción sexual es una condición que depende de factores innatos (la conexión con un otro en forma sexoafectiva) además de la multiplicidad de factores sociales y culturales que moldean la conexión con los demás".

Para las personas alosexuales, la atracción establece los primeros lazos de conexión, vinculándose y pudiendo establecerse a raíz de ello un vínculo sexoafectivo.



"Un tema es la atracción y otra la conducta sexual. Podemos sentirnos atraídos por hombres y mujeres, pero esto no es indicador de que se debe llevar adelante un encuentro sexual", detalla.



En todo caso, el sexólogo agrega que "la alosexualidad puede vivirse como un modelo actual de conexión erótica que no se limita al sexo".

Por lo que una persona alosexual se siente atraída por otra, por factores biológicos como el olor, psicológicos, entre otros.



"Lo sentimos con nuestro cuerpo; sentimos esa excitación", dice Lawrence A. Siegel, sexólogo clínico y educador y supervisor de sexualidad certificado a 'Mens Health'.



"Sentimos cómo sube la presión arterial. Sentimos que los músculos se ponen un poco tensos. Es posible que sientas calor en la región genital y una sensación de placer allí", describe.

¿Qué es la asexualidad?

Alrededor del 1 por ciento de la población se considera asexual. Foto: iStock

Se habla de que, alrededor del 1 y el 3 por ciento de la población mundial es asexual, una categoría que se usa para clasificar a quienes carecen de deseo.

Una persona asexual -señala la Red de Visibilidad y Educación de la Asexualidad (Aven)- "es alguien que no siente atracción sexual hacia otras personas. Contrario al celibato, que es una opción, la asexualidad es una parte intrínseca de la persona. No hace que la vida sea peor ni mejor, solo diferente de la vida de la mayoría de la gente sexual".



En este grupo hay diversidad y no todas las personas asexuales lo experimentan de la misma manera. Por eso se habla de varias clasificaciones:



- Los románticos: dicen no experimentar atracción sexual, pero sí romántica, por lo que buscan pareja y, aunque no le responden sexualmente, desean sentirse más cerca de esa persona.



- Los no románticos: son incapaces de mantener relaciones sexuales o de enamorarse de otras personas. Suelen ser más solitarios.



Asimismo, un artículo publicado en el portal oficial del Isep señala que "una parte de los asexuales, aunque no se sienten atraídos sexualmente por otras personas, ejercen la autosexualidad".



Es decir, que se masturban y con eso quedan satisfechos, sin necesidad de intimidad física con otra persona, porque tienen excitación física, libido "o impulso sexual", pero no hacia un externo.



La psicóloga Maribí Pereira, autora del texto, reseña que los asexuales pueden llegar a disfrutar teniendo sexo, pero no porque deseen a la otra persona, sino por la sensación física.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

