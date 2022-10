Las formas en como cada persona se puede desenvolver en la cama con su pareja son indicios de diferentes aspectos de personalidad que muchas veces cada sujeto no se atreve a revelar cuando de tener sexo no se trata. La intimidad de cada quien no deja de tener matices.

Para muchos es incómodo y desopilante tener que pensar en cosas que en la cama son normales, pero que afuera de ella sonaría de forma 'escatológica' y 'enfermiza'.

Algunas celebridades prefieren 'hacerlo' en la intimidad de su casa que en un lugar público. Foto: iStock

La humanidad hace parte de un selecto grupo de especies mamíferas que consideran al sexo como un momento de placer o satisfacción, no única y exclusivamente de reproducción.

De pronto, al ser ya muy racionales, algunos consideran al sexo como el pináculo de lo mejor y de lo peor. Conocer a alguien y disfrutar de su compañía a veces puede ser como lanzar una moneda al aire. ‘Uno nunca sabe con quién se encuentra en la calle’.

(Además: Big Rip: el final violento del universo al que estaríamos destinados).

Sin embargo, muchas personas se han preguntado sobre la intimidad de los famosos. Debe ser incómodo para una estrella revelar aspectos de su vida privada al aire, en vivo y en directo, por radio o televisión, en diferido gracias a un podcast, registrados en un video, capturados en una foto o escritos en la prensa. También son humanos y se pueden incomodar.

No obstante, en medio de un contexto favorable y cómodo, tener una ‘mente abierta’, o por pura presión social, algunas celebridades han revelado sus gustos en la intimidad. Para algunos puede ser algo natural o común, pero para otros resultar grotesco, eso es muy subjetivo. Estos son algunos ejemplos.

Sangre y cuchillos: la fascinación de Angelina Jolie



La experimentada actriz de películas como ‘Maléfica’ y ‘El señor y la señora Smith’ confesó en repetidas ocasiones su fascinación por cortar con cuchillos a su pareja y ver su sangre mientras estaba en la cama con esta.

Jolie le afirmó a la revista ‘OK’ que descubrió esta fascinación el día que perdió la virginidad a los 14 años de edad. “Empecé a tener sexo con mi novio y el sexo y las emociones no eran suficientes”.

Jolie y su exesposo, Billy Bob Thornton, llevaban un vial con sangre del otro mientras estaban casados. Foto: Michael Nelson / EFE

“Ya no era una niña. En un momento de querer sentirme más cerca de mi novio, agarré un cuchillo y lo corté”, añadió. “Él me cortó. Tuvimos un intercambio de algo y estábamos cubiertos de sangre, mi corazón estaba acelerado”.

Durante su matrimonio con el actor Billy Bob Thornton, entre los años 2000 y 2003, ambos llevaban viales con sangre del otro.

Scarlett Johansson: ‘Tener sexo en un auto es sexy’.



La célebre actriz, conocida principalmente de su papel como ‘Viuda Negra’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), confesó que tiene una fascinación por tener relaciones sexuales en los asientos traseros de los carros.

“Si estuviera en un estado de ánimo realmente lascivo y pensando en hacer algo loco, pervertido y sexy, el asiento trasero sería todo”, reveló Johansson. Foto: EFE

“Creo que tener sexo en un auto es sexy”, contó. “Si estuviera en un estado de ánimo realmente lascivo y pensando en hacer algo loco, pervertido y sexy, el asiento trasero sería todo”, confesó al medio ‘Match Point’.

A Penny Lancaster le gustan los pies



Penny Lancaset y el músico Rod Stewart están casados desde el año 2007 y la modelo británica ha confesado la fascinación por los dedos de los pies de su marido, sin ningún tipo de complejo.

“Existe esa conexión entre los dedos de los pies y otras áreas de tu cuerpo, como el cuello y las orejas, por lo que puede ser bastante sensual", dijo en el programa ‘Loose Women’.

En el mismo show, ante la pregunta de si ella alguna vez permitió que Stewart hiciera lo mismo que ella hace con él, la modelo respondió: “Al comienzo de la relación, cuando intentas todo tipo de cosas... (él hizo) ese tipo de cosas entre los dedos de los pies, lo que se siente bien".

(Le puede interesar: El arquero que pasó 15 minutos en el arco sin saber que el partido había terminado).

El gusto de Stewart y Pattinson por sus axilas



Kristen Stewart y Robert Pattinson son conocidos por sus papeles protagónicos en las adaptaciones fílmicas de la saga literaria ‘Crepúsculo’, la cual fue muy querida por el público adolescente durante la primera década del siglo XXI.

Facebook Twitter Linkedin

Kristen Stewart que le gustaba oler y lamer las axilas de Pattinson. Foto: Mike Coppola. AFP

Ambos, además de interpretar a dos personajes que eran pareja en las películas, también tuvieron su romance fuera de los estudios de Temple Hill.

Con respecto a su intimidad, la actriz, en entrevista con la revista ‘Vogue’, reveló que los sentidos del olfato y del gusto eran fundamentales cuando estaban en la cama: “Me encanta la forma en que (Robert) huele. Y él a mí. Le encanta lamer debajo de mis axilas”.

Rihanna: ‘S&M’



La frase: “Me excitan las cadenas y los látigos”, hacen parte de las líneas liricales de ‘S&M’ de la célebre cantante pop y empresaria barbadense Rihanna.

(Lea también: La historia real de Jeffrey Dahmer, el temible asesino serial, canibal y necrófilo).

En el año 2011, Rihanna le confesó a la revista ‘Rolling Stone’ que es “un poco masoquista” cuando de tener relaciones sexuales se trata: “Me encanta sentir que soy la chica de alguien”, dijo.

“Me encanta que me aten y me peguen”, confesó.

Quizá los látigos sean una metáfora, pues ella también admitió que prefiere que le den nalgadas a su pareja a que usen un látigo con ella, debido a que “sería demasiado planeado”. “Tienes que parar y buscar el látigo”, reveló.

