Sexo: ¿hay una cifra ideal de relaciones sexuales que se deba tener por semana?

Los sexólogos afirman que el sexo es una necesidad humana que más allá de sus funciones reproductivas, aporta en la evolución y desarrollo de la pareja. Esto ayuda a crear y mantener el vínculo con la misma no solo a nivel emocional, también físico.



De acuerdo con la 'Fundación Española del Corazón', tener una vida sexual satisfactoria tiene beneficios cardiovasculares, debido a que es un ejercicio aérobico que favorece a la quema de calorías, ayuda a reducir el estrés y favorece la salud de las emociones.

Se ha demostrado que una actividad sexual recurrente está relaciona con la prevención de enfermedades, pues durante esta se pueden elevar los niveles de inmunoglobulina, las cuales pueden ayudar a proteger el cuerpo de infecciones y facilitar la resistencia a posibles enfermedades.



(Le puede interesar: Cáncer de garganta: ¿por qué el sexo oral puede ser un factor de riesgo?).



"Además de todos estos beneficios para la salud en general, también se ha comprobado que la práctica sexual de forma periódica ayuda a reducir las probabilidades de padecer un infarto", explica el Dr. Ignacio Fernández Lozano, vicesecretario de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y miembro de la FEC en la página del organismo citada anteriormente.



En esto contribuye el orgasmo, por ejemplo, pues durante estos episodios de excitación intensa se liberan distintas hormonas; adrenalina, endorfinas o la oxitocina. En el caso de las mujeres, estas pueden actuar en el organismo como vasodilatadoras permitiendo una mejor circulación de la sangre y evitando así la formación de coágulos.



"La mejora de la circulación junto a la sensación de felicidad provocada por la secreción de estas hormonas ayuda a mantener una mejor salud cardiovascular", añade Fernández Lozano.



(Siga leyendo: 40 y 20: ventajas y desventajas de la diferencia de edad en el sexo).

¿Con qué frecuencia se debe tener sexo?

De acuerdo con Jake Maddock, 'coaching' en relaciones de pareja e intimidad, se recomienda propiciar y mantener una actividad sexual entre dos a tres veces por semana, teniendo en cuenta los beneficios anteriormente mencionados, ya que también ayuda fortalecer el vínculo emocional.



"Las personas en relaciones a largo plazo parecen volverse vagas y dicen 'una vez a la semana está bien', 'una vez al mes está bien', simplemente se vuelven más flojas, y se separan. Así que dos o tres veces por semana mantiene a la gente en el buen camino”, señala el experto en entrevista con 'ámbito'.



(Lea también: ¿Qué hacer cuando la persona que le gusta solo busca sexo? Psicólogos responden).



No obstante, este no es un número obligatorio, ya que esto realmente depende de la comodidad de las partes, su estilo de vida y las rutinas que hayan establecido como novios o matrimonio, pues esta cifra debe ser a flexibilidad de los mismos.



Sin embargo, no olvide que incentivar el deseo sexual con su pareja y crear un encuentro recurrente también hace parte de la creatividad y de romper con la monotonía de la relación.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias