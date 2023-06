El sexo es una de las actividades más placenteras que puede experimentar el ser humano. De allí que las personas no se conformen con realizarlo una vez, sino que opten por repetir hasta una o más veces.

Si usted hace parte de este último grupo, deberá saber que, una vez se llega al orgasmo, la estimulación sexual, la energía, las ganas y la excitación que se tienen no son las mismas que al inicio del acto, lo que dificulta su continuación.

El periodo refractario, determinante a la hora de ‘repetir’ el acto sexual



Después de la etapa de la resolución, viene el periodo refractario. En este, los músculos comienzan a relajarse, la presión y la frecuencia cardíaca disminuyen, y el cuerpo se vuelve menos sensible a la estimulación como consecuencia de haber alcanzado el clímax sexual, de acuerdo con el portal especializado ‘Healthline’.



El periodo refractario no es más que un lapso de tiempo que sobreviene al orgasmo y la eyaculación, y en el que tanto hombres como mujeres son incapaces de sostener una relación sexual por impedimentos físicos o psicológicos.

Durante esta etapa, que se encuentra antecedida por la excitación, la meseta y el orgasmo, el pene vuelve a su estado flácido y su nivel de interés en el sexo suele pasar de intenso a inexistente. En otras palabras, los hombres son incapaces de tener una erección y otra eyaculación durante cierto límite de tiempo.

Durante el periodo refractario, el hombre pierde la capacidad de tener una erección. Foto: iStock

Esto, de acuerdo con los expertos del portal ‘Verywell Health’, puede estar relacionado directamente o indirectamente con diferentes hormonas como la oxitocina, prolactina y dopamina, que juegan un papel clave en el desempeño sexual.



“Los niveles de dopamina y testosterona disminuyen, y la prolactina [una hormona producido por su glándula pituitaria] se eleva”, dice el urólogo Jamin Brahmbhatt a ‘Mens Health’.

Se tiende a pensar que la población masculina es la única que pasa por un periodo refractario, debido a los síntomas físicos que experimenta. Sin embargo, la composición fisiológica no es el único factor determinante cuando de duración se trata.



La estructura psicológica, por otra parte, puede contribuir a la disminución del deseo sexual y al aumento en el tiempo de recuperación entre un acto sexual y otro, explica el médico Dennis Sifris para el portal mencionado anteriormente.



Que las mujeres puedan experimentar múltiples orgasmos no implica que no posean un periodo refractario. Este no se manifiesta de manera fisiológica, pues los genitales femeninos pueden permanecer lubricados incluso cuando ha pasado la excitación, pero sí se refleja en el aspecto psicológico.



Durante este lapso de tiempo, la población femenina puede sufrir pérdida de interés, evitando el contacto físico inmediato, y en algunos casos desarrollar hipersensibilidad del clítoris y la vulva, lo que dificulta volver a tener relaciones íntimas, aún si el deseo permanece.

¿Cuál es el tiempo adecuado para recuperarse entre una relación sexual y otra?



No existe una respuesta unánime ante la pregunta de cuál es el tiempo adecuado que debe tener un periodo refractario. La duración varía de una persona a otra, dependiendo de su género, edad y condiciones de salud específicas.



Mientras que a algunos puede tomarles unos pocos minutos recuperarse, otros requerirán hasta 24 horas o más para sentirse nuevamente dispuestos tras el orgasmo y la eyaculación, detalla un artículo revisado médicamente por ‘Medical News Today’.

La duración del periodo refractario varía de una persona a otra, dependiendo de su género, edad y condiciones de salud específicas. Foto: iStock

Un estudio de 2019 publicado en el ‘Journal of Sexual Medicine’ sugiere que la tasa refractaria promedio en hombres sin disfunción sexual es de alrededor de 106 minutos. Esto puede cambiar cuando se trata de varones jóvenes, quienes sufren cambios gradualmente con la edad.



“La recuperación depende de la edad, la cantidad de excitación que tengas entre sesiones, las hormonas y tu salud en general”, explica Brahmbhatt al portal citado anteriormente.



Y añade: “Los estudios han encontrado que los adolescentes pueden tardar unos minutos en recuperarse, mientras que los hombres de entre 30 y 40 años pueden tardar entre 30 y 60 minutos o más. No existe una regla estricta y rápida sobre qué tan rápido se recuperará”.

¿Se puede acortar el periodo refractario?



Antes de volver a tener una relación sexual, es recomendable permitir que el periodo refractario cumpla su ciclo. Esto no implica que no pueda mejorarse a través de ciertos hábitos saludables.



Realizar ejercicio y comer bien, cuidar la salud cardiovascular y reducir el consumo de alcohol son algunos de los consejos que brindan los expertos. A la lista se suma explorar cosas nuevas, y mantener viva la estimulación y la excitación.

Para superar el periodo refractario , habrá que recurrir a la estimulación sexual. Foto: iStock

“Aumentar la excitación es la forma más rápida para que los hombres vuelvan al juego. Esto podría ser hacer algo diferente, como probar un juguete o hablar sucio. Incluso los pequeños cambios pueden ser solo la novedad y la emoción necesarias para acelerar los motores para la segunda ronda”, concluye la sexóloga Emily Morse en diálogo con ‘Men’s Health’.

