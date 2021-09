¿Cómo es Tauro en el sexo y en el erotismo?

De acuerdo con los astrólogos, por medio de la carta natal se pueden conocer detalles sobre el futuro de las personas y su forma de ser o de actuar. Por medio de la fecha de nacimiento se puede saber cómo es alguien como amigo, en las relaciones de pareja e incluso a nivel sexual.

Según explica la astróloga y tarotista Marta Oliver Úbeda, en su canal de YouTube, el signo de tierra Tauro es uno de los más sexuales del zodiaco, aunque este aspecto no debe confundirse con lo pasional: los nacidos en este regente pueden vivir ambos ‘mundos’ completamente separados.



Son pasionales cuando están en medio de un romance y están enamorados de alguien dado que suelen ser bastante entregados a la relación. Son capaces de demostrar todos sus sentimientos a la pareja.



Por otro lado, en el ámbito erótico y sexual son de los signos más activos. De acuerdo con Marta, les gusta mucho interactuar por medio del tacto, sobre todo en zonas del cuerpo en las que pueden llegar a sentir mayor estimulación como las orejas y el cuello.

Si se acaricia a un Tauro en sus zonas sensibles al tacto empezará a motivarse por empezar el juego previo. A este signo le gusta empezar las cosas despacio y sin tanto afán, aunque luego de entrar ‘en calor’ se soltará mucho más. Esto no solo pasa en el ámbito íntimo: ocurre en otros aspectos de su vida.



Hay que tener presente que a este signo de tierra no le gustan mucho las sorpresas, por lo tanto, es mejor evitar ese tipo de situaciones que puedan incomodarle y, con ello, hacer que pierda toda la pasión.



Cuando Tauro toma la iniciativa le gusta mucho satisfacer a su pareja y que se sienta a gusto. Los nacidos bajo este signo, según la astróloga, tienen la habilidad de crear un buen juego previo que sorprenderá por completo y creará un gran ambiente de pasión incluso antes de iniciar el acto sexual.

En el llamado 'juego de roles' se asume un papel o un rol que genere fantasía en el intimidad. Foto: iStock

Vale decir que, como todo en la vida, la pasión y la energía de Tauro depende de con quien esté en ese momento. El signo, dice la experta, es compatible con los otros de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) y con los signos de agua, debido a la sensibilidad que manejan, a excepción de Piscis, debido a que puede que no se sientan muy similares.



Por otro lado, con los signos que no hay compatibilidad son Sagitario y Géminis debido a lo distintos que son, ya que Tauro es mucho más tranquilo y no suele acoplarse muy bien con estos signos del elemento fuego y aire.

