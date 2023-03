El establecimiento comercial Severo Sinvergüenza afrontó serios cuestionamientos de las autoridades de Cali por el modelo de negocio que acaparó la atención de redes sociales. Los videos que difundieron dejaron ver cómo Ray Cabrera, uno de sus empleados, no solo vende waffles artesanales en forma de penes y vaginas, sino que hace todo un show con los clientes.

Por su comportamiento dentro del local, ubicado en el parque del Perro de la capital del Valle del Cauca, la mayoría de miradas se volcaron sobre el joven, un modelo venezolano y padre de un niño.

"En este momento estoy enfocado en crecer y en buscar una mejor vida para mi hijo, para mi mamá y mis familiares. La verdad por el momento no estoy interesado (en tener una pareja)", contó en una entrevista con la emisora Tropicana.

Llegó a Colombia hace varios años en busca de mejores oportunidades. Justo en Cali conoció la oferta laboral de Severo Sinvergüenza y no dudó en aceptarla porque era algo tan "llamativo" y en donde podría sacar unas cuantas sonrisas de las personas.

(Además: Él es Ray Cabrera, modelo del negocio 'Severo sinvergüenza' que se volvió viral).

Facebook Twitter Linkedin

Rey Cabrera, uno de los empleados. Foto: Facebook: Severo Sinvergüenza Cali

Sin embargo, con este auge, se siente sorprendido. Ahora, sus redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y una que otra propuesta indecente, según contó para la cadena radial.

"La propuesta más indecente que me han hecho es chupar... bueno, ni mencionarlo. Chupar aquello", contó entre risas.

(Siga leyendo: Juanpis hizo fuerte reclamo a Jessi Uribe y Paola Jara: ‘No respetaron a Sandra’).

El millonario salario de empleado de Severo Sinvergüenza

Aunque algunos aplauden la idea de negocio, las autoridades de Cali han recriminado el material que se ha grabado allí y que se ha divulgado en redes sociales.

"Hay unos límites. El límite es el respeto. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. No es la Cali que queremos publicitar en el mundo", sentenció Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de la ciudad, previo a una visita que realizaron al local.



La inspección a la wafflería artesanal trajo consigo varios requerimientos: no podrán permitir el ingreso de menores de edad, deberán polarizar los vidrios con el objetivo de que las escenas que tienen lugar dentro no puedan ser visualizadas desde el exterior, tendrán que controlar el comportamiento de sus empelados y no habrá contacto físico.



"Si no cumple la norma, será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, enfatizó Dranguet para medios locales.

(Puede leer: Elianis Garrido reveló detalles de sus cirugías ante polémica de Carolina Cruz).

#ATENCIÓN 🚨

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, anunció una visita al establecimiento ‘Severo Sinvergüenza’ tras la reciente polémica por los videos explícitos y dijo que si no cumple la norma, será cerrado.



¿USTED QUE OPINA? pic.twitter.com/sGLjef9mDw — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) March 7, 2023

Entre tanto, Camila Aponte, socia y vocera de Severo Sinvergüenza, calificó como un "error humano" lo hecho por su empleado, quien arrojó crema de leche sobre los pechos de una clienta para luego acercarle la boca.

"Él es una gran persona, un muy buen trabajador y una parte fundamental de nuestro equipo. Es un error que él y nosotros jamás vamos a volver a cometer", señaló en charla con Caracol Radio.

Al ser cuestionada por cuánto ganan cada uno de los trabajadores, dijo: "Ellos, entre el salario y todas sus propinas, pueden llegar a facturar más de cinco millones de pesos al mes".



También negó que se tratara de "prostitución masculina".

También puede leer:

- Fuerte regaño a Marbelle en el detrás de cámaras de ‘La Descarga’: ¿qué pasó?

- Colombiano de 'Shark Tank' revela cómo perdió sus ahorros en Silicon Valley Bank.

- Niegan tutela contra rectora que prohíbe celulares y noviazgos: ¿qué pasó?

- Video: captan por primera vez a 'perro fantasma', ¿por qué resulta tan extraño?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS