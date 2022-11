En la cocina de su propia casa, una mujer encontró a dos pitones detrás de su horno microondas, mientras estas se estaban apareando. Todo indica que la afectada se percató de la situación cuando intentó hallar una explicación ante los extraños movimientos de su artefacto de cocina.

Los hechos ocurrieron en Australia, después de que la mujer se asustara por el movimiento constante e inusual del electrodoméstico y decidiera inspeccionar el lugar para saber lo que estaba sucediendo. Lo que no esperaba era ver a dos gigantescas serpientes de varios metros detrás del equipo.



Al lugar llegaron expertos en el tema, quienes indicaron que los animales son de la familia de las pitones Morelia spilota, las cuales habitan en zonas de Australia, Nueva Guinea e Indonesia, aseguraron los profesionales.



(Puede ser de su interés: Pitón de 6 metros se comió viva a mujer que se encontraba desaparecida).



“Llegamos a una casa en Buderim, donde dos pitones de tamaño decente habían entrado en la cocina de una señora a través de una ventana abierta y decidieron acurrucarse detrás del microondas”, indicó Stuart McKenzie, uno de los expertos que hizo presencia en el sitio.



Asimismo, McKenzie aseguró que esta especie no está catalogada como de alto riesgo o peligro para las personas. No obstante, es importante su preservación, por lo que McKenzie retiró a las pitones de la vivienda de la mujer y posteriormente las ubicó en una zona selvática en la que pudieran estar en su hábitat.

“Pudimos llegar allí muy rápido y reubicar a los dos tortolitos en el monte al que pertenecen”, publicó el grupo de expertos a través de una publicación en sus redes sociales.



Por fortuna, la mujer salió ilesa y llamó a las autoridades pertinentes para poder hacer el respectivo manejo de los dos animales.



(No deje de leer: ¡De no creer! Serpiente causó pánico en un avión que aterrizaba en Nueva York).



Después de haber solucionando el ingreso de las pitones, los expertos realizaron un llamado a la comunidad para evitar el sacrificio de estas. Por ello, lo adecuado siempre es llamar primero a las autoridades pertinentes para que se encarguen de la situación.

Más noticias

Sin agua y sin comida: serpiente sobrevivió dos años en un espacio cerrado

En un cementerio, descubren nuevas especies de serpientes que viven bajo tierra

‘Youtuber’ hace caminar a una serpiente con patas robóticas

Luisito Comunica denuncia a familia que tenía animales silvestres en casa

Tendencias EL TIEMPO