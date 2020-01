Series memorables que terminan en el 2020

CBC / Netflix

Anne with an E (temporada 3)



La serie basada en los libros escritos por Maud Montgomery en 1908, 'Anne of Green Gables' (Ana de las Tejas Verdes), cuenta la historia de Anne Shirley, una niña huérfana que vive en un un hogar de paso hasta sus 13 años. Todo cambia cuando llega a la 'Isla del Príncipe Eduardo', donde lucha por amor, aceptación y su lugar en el mundo. Netflix y CBC traen su tercera, y al parecer última, temporada.