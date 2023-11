'Conocí a otra persona': Sergio Vega arremete y le responde a la mamá de Paula Durán

Sergio Vega y Gloria Iris Camargo, quienes recibieron una ola de solidaridad a comienzo de año tras la dura situación que vivió Paula Durán (esposa de Vega e hija de Camargo), se han enfrascado en las últimas horas en un choque de declaraciones.

Tras más de nueve meses del fallecimiento de Durán, quien murió en Estados Unidos producto de un agresivo cáncer cerebral, Camargo decidió contar detalles de su versión de la historia que conmovió a gran parte del país. Y aunque en su momento Vega fue destacado por haber hecho todo para que Camargo pudiera viajar a EE. UU. y acompañar a su hija, en el último relato de la señora Gloria Iris le cayeron varios reproches.



"No me volvió a contestar el celular, ni siquiera a responder un chat de celular. Empezó a cambiar conmigo. (...) En los Estados Unidos, fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil. Para mí, Sergio era un hijo más", expresó Camargo en un video en el que contó detalles.



Y luego de una escueta respuesta, en la que enfatizó en que "Nunca en la vida he tenido un problema o he peleado a golpes, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos", Vega volvió a hablar. Ahora, con un tono todavía más duro.



(Puede leer: El contundente mensaje de la hermana de Paula Durán contra Sergio Vega)

'Le di 220 millones de pesos a doña Iris'

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Vega y Gloria Iris Camargo, mamá de Paula Durán, la colombiana que murió por cáncer en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

En charla con 'Tropicana', Vega decidió abordar con calma todos los puntos que tocó Gloria Iris Camargo en su último video.



En primer lugar, manifestó: “Estoy tranquilo porque en vida le di lo mejor. En ningún momento he atacado a la mamá ni al papá, lo único que hice fue luchar porque les dieran una visa".



Acto seguido, respondiendo directamente al "nunca nos invitó nada" que dijo Camargo, Vega comentó: "Le di 220 millones de pesos a Doña Iris y eso fue producto de las donaciones. Todavía tengo el papel que nos dieron en la notaría. Ella vive con la niña (la hija de Paula Durán), vive con el sobrinito. Y vive creo que también el novio de doña Iris”.



Más adelante, interrogado por su vida sentimental, Vega dijo: "Hace tres meses conocí a una persona, que se ha convertido en una persona que me ha dado tranquilidad. Ojalá que en un momento ella se convierta en mi pareja".



Vega manifestó que trató alejarse de redes sociales producto de esa situación, pues a pesar de que no es su pareja sentimental los comentarios de los internautas lo han dado por sentado y han hecho duras críticas.



"Soy un ser humano que siente. Si en algún momento tengo una pareja, esa persona debe entender que tengo un angelito en el cielo", acotó.

Emotivo adiós del esposo de Paula Durán

Hace aproximadamente nueve meses, rodeada de su familia, falleció en Estados Unidos Paula Durán, la colombiana que padecía cáncer terminal. Su esposo informó de la muerte de Paula en un emotivo mensaje que subió a sus redes sociales.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS