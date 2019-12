Séptimo día de la Novena de aguinaldos

Oración para todos los días:



Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Se reza tres veces Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Mateo 2, 11-12

Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volviera a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

Palabra del Señor.

Meditación

También en nuestro pesebre aparecen los Magos. Solemnes, hermosos, cargados de regalos, se encaminan hacia Belén. La tradición de la Iglesia, iluminada por las Escrituras, ha querido que aquellos regalos en las manos de aquellos sabios, manifiesten la diversidad de las culturas y la presencia orante de todas las razas de la tierra delante del Señor.

Contemplación

"Levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz". El profeta Isaías se dirige así a la ciudad de Jerusalén. La invita a dejarse iluminar por su Señor, luz infinita que hace resplandecer su gloria sobre Israel. El pueblo de Dios está llamado a convertirse él mismo en luz, para orientar el camino de las naciones, envueltas en "tinieblas" y "oscuridad". Los Magos, que llegan de Oriente a Jerusalén guiados por un astro celeste, representan las primicias de los pueblos atraídos por la luz de Cristo.

Oración

Dios de la vida y de la esperanza, ante la cuna de tu Hijo, dentro de algunos días, los Magos dejarán sus cofres con oro, incienso y mirra. Acepta ahora el oro de la caridad con el que queremos compartir la vida con el que nada tiene. Acoge la mirra que luego te volverán a ofrecer junto a la cruz, para ser consuelo y gozo para los que sufren. Recibe el incienso, para que nuestras oraciones eleven hasta el trono de tu misericordia las necesidades de tantos que saben que sólo en tu amor encontrarán vida y alegría.

Gozos

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado,

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

***



¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro!

¡Oh divino Niño, ven para enseñarnos

la prudencia que hace verdaderos sabios!

***



¡Oh, Adonaí potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos!,

¡Ah, ven prontamente para rescatarnos,

y que un niño débil muestre fuerte brazo!

***



¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo!

¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio!

¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!

***



¡Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos!

¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!

***



¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero, amparo!

***



¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas, con suave cayado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

***



¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo!

¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado luce, hermosa estrella, brota, flor del campo!

***



¡Ven, que ya María, previene sus brazos, do su Niño vean en tiempo cercano!

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,

se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

***



¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,

mi constante amigo, mi divino hermano!

***



¡Véanse mis ojos, de ti enamorados bese ya tus plantas, bese ya tus manos!

¡Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto!

***



¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos;

¡Ven a nuestras almas! ¡ven, no tardes tanto!

Oración a la santísima Virgen

Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo.



¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.

Se reza tres veces el Ave María.

Oración a San José

¡Oh, Santísimo San José!, esposo de María y padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo eternamente. Amén.

Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre.

Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡oh, dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado".



Llenos de confianza en ti, ¡oh, Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria.



Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.



Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, ¡oh, Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.Se reza tres veces Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

EL TIEMPO