Nicky Jam envía sentido mensaje frente al paro nacional en Colombia

Desde el comienzo del paro nacional, que este 8 de mayo ya cumple 11 días consecutivos, varios cantantes y celebridades colombianas han compartido mensajes en sus redes sociales hablando sobre el tema.



A este tipo de manifestaciones también se han unido famosos de otros países, quienes se han pronunciado en torno a la difícil situación social que afronta el país en la actualidad. Entre estos, se encuentran Justin Bieber, Don Omar, Roger Water, Bad Bunny, entre otros.



El más reciente en hablar sobre el tema fue el reguetonero estadounidense, Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam. El artista, de 40 años, publicó un sentido mensaje en torno a la crisis social que está enfrentando Colombia en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 40 millones de seguidores.



"Estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad en mi carrera", arrancó diciendo el cantante en un Instagram TV de unos cinco minutos.



"Creo que es mi deber hacer lo que más por mi país: Colombia, porque es mi país también", agregó el artista boricua, quien fue residente permanente en Colombia por diez años, lugar donde resurgió su carrera musical.



Para empezar, Nicky Jam dejo claro que sus declaraciones no tienen nada "que ver con la política, ni la derecha ni izquierda".



El artista aseguró que el paro nacional ha pasado de ser una protesta pacífica a "una catástrofe horrible y jamás pensé ver esto en mis diez años que viví allá". De igual manera, indicó que "no hay derechos humanos, y los pocos que hay, han sido atacados".



Al menos 27 personas han muerto, informaron en la noche de este viernes 7 de mayo la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.



Adicionalmente, Nicky Jam rechazó el vandalismo que se ha presentado en medio de las manifestaciones así como a las personas que se aprovechan de la situación para generar desmanes y saqueos.



"Todo esto está dividiendo el país y solo hago un llamado para que todos se unan; el rico, el pobre, el policía, el no policía, el ciudadano, todos en unión", recalcó.



El cantante fue uno de los primeros artistas en pronunciarse con respecto al paro nacional que comenzó como un rechazo a la reforma tributaria, propuesta que ya fue retirada por el Gobierno de Iván Duque. "Empatía: 'luchar aunque no te falte nada porque algunos les falta todo'. No a la reforma tributaria", escribió en una publicación de Instagram junto a una foto con la bandera de Colombia.



Además de Nicky Jam, otros artistas puertorriqueños se han expresado ante las protestas en Colombia, son el rapero Residente, así como los salseros Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Víctor Manuelle, las orquestas El Gran Combo de Puerto Rico y La Sonora Ponceña, Roberto Roena, Charlie Aponte, Richie Ray y Wilie González.



Tendencias EL TIEMPO y EFE