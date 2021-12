La Señorita María se convirtió en uno de los rostros de la comunidad trans en las zonas rurales del país.



Desde 2017 ha sido todo un ejemplo de resiliencia para la población LGTBI del campo colombiano luego de aparecer en el documental de Rubén Mendoza que exploraba su vida y sus luchas.

Ella es oriunda del municipio de Boavita, Boyacá, sin embargo, ahora está en Bogotá buscando asilo y ayuda para su sostenimiento en la capital. Al parecer, fue desplazada de su comunidad con atropellos y vulneraciones hacia sus libertades sexuales.



Como María, existen muchas personas que han sido víctimas tanto por la exclusión en el campo colombiano como por el impacto del conflicto armado que, hasta 2020, dejó a más de 4.971 víctimas auto-reconocidas como parte de la población LGTBI, según manifiesta el Registro Único de Víctimas (RUV).

Portada del documental Señorita María, la falda d ela Montaña. Foto: Producción Rubén Mendoza - Amanda Sarmiento

El desplazamiento forzado, las amenazas y el homicidio han sido históricamente una de las transgresiones más frecuentes para las comunidades con orientación sexual diversa.



“Yo me vine para Bogotá por la discriminación de mi pueblo y de mi gente. Por allá no me volverán a ver porque estaban diciendo que yo estaba encarcelada y que me había muerto”, mencionó María en un video para la plataforma ‘Vaki’.



También contó que fue víctima de engaño durante un proceso de traslado a Bogotá. Dice que ahora se ve obligada a reclamar sus tierras dado que le fueron arrebatadas mediante procesos fraudulentos.



(Puede leer: Ibai Llanos ofrece trabajo con un sueldo de casi 10 millones de pesos).



Defensores de Derechos Humanos están haciendo el seguimiento pertinente a su caso y la han acompañado durante su adaptación en la capital. Ellos han empezado a gestionar una especie de recoleta con la cual la señorita María pueda subsistir.



“Maria Luisa es una mujer trabajadora que ha llegado desplazada producto de discriminaciónn en razón de su identidad de género. Ella quiere vivir en Bogotá y por eso se merece una vida digna aquí”, mencionó Camilo lozada, defensor de Derechos Humanos de la población trans en Colombia.



“Un año es lo que María Luisa necesita para tener suficiente espacio y reiniciar su vida, una iniciativa productiva o vincularse en un trabajo (...) tenemos una meta de 16 millones de pesos, los cuales van a estar apoyando durante ese año a María Luisa en ropa, vivienda y comida. ”; agregó.

UNA ESPERANZA PARA MARIA LUISA UNA ESPERANZA PARA MARIA LUISA Vídeo una esperanza para María. Foto: Twitter

¿Cómo puede aportar?

Si quiere ayudar a la causa de la Señorita María puede acceder desde un ordenador o su celular a la aplicación Vaki, una plataforma de financiamiento colectivo. Como su nombre lo indica, en la página varios grupos de personas pueden realizar una ‘vaca’ para apoyar emprendimientos o iniciativas afines a sus gustos personales.



Para acceder a la página de fondos de María Luisa puede dirigirse al enlace principal https://vaki.co/es/vaki/esperanzaparamaria (en lo subrayado embebemos el link) y realizar su aporte, que puede ir de 10 mil pesos en adelante.



También puede ingresar al portal ‘Vaki’ y escribir en el gestor de búsqueda ‘Una esperanza para la señorita María’.



Hasta el momento la donación cuenta con 6.8 millones de pesos recolectados.

Queremos invitarte a cambiar la vida de La Señorita María, una mujer trans🏳️‍⚧️campesina, víctima de desplazamiento. Con tu apoyo ella podrá rehacer su vida, además de recuperar sus tierras.

Para donar ingresa al vaki👇https://t.co/FjHA4kwPKt



¡Gracias por tu apoyo! pic.twitter.com/UbSPdSroHj — Fundación GAAT - Grupo de Acción y Apoyo Trans (@FundacionGAAT) December 6, 2021

Vida y obra de María Luisa

La señorita María, de 44 años, vivía en condiciones de extrema pobreza en su vereda boyacense. Ella sobrevivía con lo poco que le daban sus cosechas y de alguna ayuda monetaria que le daban sus amigos y familiares.



María cree en Dios y la virgen María. Dice que ella la ha protegido durante su larga travesía como una mujer abiertamente trans en la ruralidad colombiana.



El amor por sus animales y respeto por la naturaleza ha sido otra causal para soportar los atropellos de una comunidad que suele señalarla por sus preferencias ideológicas.



(Le puede interesar: Confirmado: Frank, de MasterChef, renuncia a uno de sus trabajos en RCN):

Tras su aparición en el documental de Rubén Mendoza ‘Señorita María, la falda de la montaña’, su vida ha tenido un movimiento mediático considerable. Desde 2017 ha participado en diversas charlas y entrevistas que la han catapultado como una de las referentes de la lucha LGTBI.



Su gran espectro mediático le permitió mejorar su estilo de vida en su pueblo natal. En 2018, algunas fundaciones ligadas a canales de televisión aportaron en la reconstrucción de su casa en Boyacá.



Se alejó un poco del panorama mediático hasta este mes de diciembre, cuando se presentó la situación fraudulenta con sus tierras y el desplazamiento.



Se espera que con lo recolectado se pueda pagar el asesoramiento jurídico necesario para recuperar su parcela.

