Este sábado, el programa La Red publicó la denuncia de María Luisa Fuentes, Señorita María, contra su expareja, el diseñador de modas Richards Varela.



Desde 2017, esta mujer ha sido todo un ejemplo de resiliencia para la población LGTBI del campo colombiano luego de aparecer en el documental de Rubén Mendoza que exploraba su vida y sus luchas, 'La falda de la montaña'.



Oriunda del municipio de Boavita, Boyacá, Señorita María anunció su relación con Varela un año después de su historia se conociera en el mundo gracias a dicha producción.



De hecho, tal como lo informaron en su momento para el mismo programa, la pareja tenía en sus planes casarse. Sin embargo, la relación entre los dos terminó y ahora se encuentran enfrentados por la finca de la Señorita María.

"Ese tipo me engañó. Me dijo: 'haga el favor y firma aquí'. Yo le firmé. Ya después me dijo que fuéramos a la Notaría. Me dijo: 'hágame la escritura a mí para comprarle su apartamento", señaló en entrevista para La Red.



Según cuenta Fuentes, desde que se dio ese proceso, Varela empezó a tratarla mal, hasta el punto que tuvo que irse de la casa en la que vivían. Actualmente, vive en una habitación que pagaría con donaciones que recibe.



"Me ha tocado salir a la calle a buscar de la basura para sostenerme", señaló.



Al respecto, Varela aseguró al programa que la finca ya estaba de nuevo a nombre de Fuentes y que tenía todos los documentos para comprobarlo.



Sin embargo, según lo pudo establecer La Red, en el certificado de tradición de la finca, el inmueble, que "fue cedido en calidad de donación", se encuentra hipotecado y aún está a nombre de Varela.