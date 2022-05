María Luisa Fuentes, conocida como la 'Señorita María', denunció hace unos meses que quien fue su pareja sentimental, Richard Varela, la estafó y la había "dejado en la calle (...) comiendo basura".



De hecho, acusó a Varela, venezolano, de haberle hurtado su finca ubicada en Boavita, Boyacá.



Varela y María Luisa se conocieron tras la filmación de un documental - que dio a conocer a la mujer, por ser una campesina trans en el que se relataba su día a día - titulado 'La falda de la montaña'.



La pareja convivió por cerca de tres años, hasta que María Luisa afirmó en el programa 'La Red', de Caracol TV, que Richrad la había estafado y la había cambiado por otra mujer.



"Ese tipo me engañó. Me dijo: 'haga el favor y firma aquí'. Yo le firmé. Ya después me dijo que fuéramos a la Notaría. Me dijo: 'hágame la escritura a mí para comprarle su apartamento", señaló en entrevista para 'La Red', en marzo de este año.

¿Qué pasó con la señorita María y Richard?

En el programa de farándula 'Lo Sé Todo',este fin de semana, la pareja se refirió a su situación actual.



"Nosotros llevamos meses que no vivimos juntos", dijo Richard, al recordar que convivieron tres años juntos, "nosotros nos quisimos muchos (...) pero María era muy celosa, sigue siendo celosa", afirmó Richard, de profesión diseñador de modas.



Richard dijo que estuvo con otra persona cuando terminó con María, o 'Señorita María', pero que ya terminó esa relación y que esa persona lo robó, "me quitó todo, a veces me toca dormir en el taller", puntualizó.



Reconoció que la 'Señorita María' ha sido su gran apoyo y ahora la pareja trabaja en el taller del venezolano, "pero somos solo amigos", dijo Richard.

