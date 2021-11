Señorita Colombia respondió las ofensas de la madre de la señorita Córdoba

Este fin de semana se realizó en Cartagena el Concurso Nacional de Belleza, en el que se eligió a la señorita Bolívar como la nueva representante de Colombia, decisión que molestó a la madre de la representante del departamento de Córdoba.

Según comentó la mujer en su cuenta de Instagram, no consideraba que Bolívar tuviera las cualidades físicas necesarias para llevarse la corona y a su vez representar la belleza de las mujeres colombianas.



“El cuerpo más horrible lo tenía la señorita Bolívar, o sea ustedes me perdonan que sea tan sincera pero era el más horrible. Con una carita así como de (la mujer hace un gesto de desagrado)... tampoco”, fueron las palabras que usó Carolina Lorduy para referirse a la joven.



“Ayer, en el desfile de traje de baño, fue el cuerpo más horrible. Me da pena con ella decírselo pero es así” añadió la mujer.



Dios mio, pleno 2021 y que estas cosas pasen da pena ajena #Concursonacionaldebelleza #reinadocolombia pic.twitter.com/jAKwgHnXT2 — Estefanía (@stefaniarobayo1) November 15, 2021

Las declaraciones de la madre de Juliana Habib se hicieron virales en redes sociales y los internautas no dudaron en repostear su video y hablar al respecto, algunos a favor y otros en contra.



A su vez, llegaron a oídos de Valentina Espinosa, nueva Señorita Colombia. La joven habló hace pocas horas refiriéndose al respecto y respondiendo dichas críticas a su elección.



La joven habló con la revista ‘Semana’ con respecto a su coronación como la nueva soberana de la belleza y se refirió a lo que piensa de las críticas que hay con respecto a su elección.

“Siempre va a haber críticas, lo importante es no dejarse afectar por ellas. Yo confío en mí, en mis cualidades y le agradezco mucho a las personas que me han apoyado para ser la nueva Señorita Colombia, para dar lo mejor de mí y trabajar por la misión social de este concurso”, afirmó Valentina a dicho medio.



Así mismo, la nueva reina afirmó que respeta que las personas tengan todo tipo de opiniones.



“Realmente yo creo que eso ya eso no depende de mí, porque son opiniones de las personas, opiniones que tienen de todo el mundo, en este momento recaen sobre mí porque soy la nueva Señorita Colombia. Nosotras decidimos qué nos afecta, no podemos decidir sobre las acciones de las demás personas”, recalcó.



“Yo estoy muy feliz, estoy muy tranquila y muy agradecida con todos los que me han apoyado, voy a seguir adelante y voy a dejar mi huella”, añadió la joven al respecto.



Por el momento, no se han escuchado más comentarios o críticas por parte de la madre de la señorita Córdoba, aspirante que quedó entre las diez semifinalistas del certamen, pero no pasó a ser parte del grupo de las 5 finalistas.

