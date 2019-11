La Señorita Colombia, Gabriela Tafur, rumbo a Miss Universo

Este jueves 28 de noviembre, Gabriela Tafur Nader, Señorita Colombia 2019, emprenderá su viaje al concurso Miss Universo, que este año se realizará en Atlanta, Georgia (EE. UU.).



La caleña, que obtuvo el título de Señorita Colombia en noviembre de 2018, se graduó como abogada de la Universidad de los Andes en octubre del mismo año, y recibió el grado ‘Cum Laude’ por su alto nivel de rendimiento académico.

Tafur competirá con otras 90 mujeres y estará acompañada por una comitiva colombiana de 150 personas. Días antes de su viaje, la Señorita Colombia 2019 habló con EL TIEMPO sobre su año como reina y su preparación para el certamen.



Lea también: Miss Universo no empieza y Colombia ya es favorita para sus 'fans'



Fue una estudiante destacada en su carrera y se graduó con honores, ¿por qué decidió concursar en un reinado?



Siempre he sentido una vocación social muy grande. La razón por la que estudié derecho es la misma razón por la que decidí participar en el reinado: ayudar a la gente de mi país y construir Colombia.



Durante muchos años el Concurso Nacional de Belleza fue una plataforma para que jóvenes del país se dieran a conocer. ¿Sigue siendo así?



Claro, cada quien le da un enfoque a la visibilidad que te da ser Señorita Colombia. Mi enfoque es transformar a Colombia, puede ser desde la política, desde la filantropía o desde una ONG.



Ya pasó su año como Señorita Colombia, ¿qué diferencias hay entre la Gabriela antes de ser reina a la de ahora?



Hay dos cambios principales. Primero, yo era una niña, a los 22 años quedé como Señorita Valle y a los 23 como Señorita Colombia. Y no solamente era una niña en edad, sino en pensamiento. Yo me refería a mí misma como una ‘niña de Cali’ y en estos años comencé a hablar de mí como mujer. En La Guajira vi 6 familias que estaban en urgencias porque los niños estaban desnutridos, eso no pasa en la burbuja en la que yo vivía antes. Y segundo, al ser objeto de críticas pues evidentemente uno se blinda y madura.



¿Obtener la corona de Miss Universo es la meta de toda Señorita Colombia?



No sé, en mi caso es un sueño reciente. Yo siempre quise trabajar por Colombia, y la idea era hacer una buena representación. He hecho tanto en mi año como Señorita Colombia que ganar Miss Universo sería un plus, pero no mi meta principal.



¿Y cómo se preparó para Miss Universo?



En ningún momento saqué horas destinadas para prepararme para Miss Universo, todo este proceso ha sido muy armónico y la preparación ha sido en la realidad. El fogueo periodístico lo hice haciendo entrevistas, la pasarela lo hice haciendo las más de 200.000 pasarelas que hice por todo Colombia (risas).

¿Por qué cree que usted debería ganar?



Creo que debo ser la próxima Miss Universo porque tengo dos causas que me interesan mucho y sería una plataforma excelente para llevarlas a cabo. La primera es trabajar para que la infancia tenga posibilidades de crecimiento en un ambiente sano, saludable y con educación. La segunda es trabajar para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades para ejercer nuestros derechos que los hombres.



Si llega a las finalistas, ¿está preparada para la pregunta final? Porque usted habla del fogueo periodístico, pero esas preguntas no las hacen en una entrevista.



(Risas) ¡No creas! En Colombia hay periodistas malos que no pueden concebir la idea de que una mujer bonita sea inteligente, entonces buscan derrumbar a la candidata a toda costa.



Después del concurso, cualquiera que sea el resultado ¿volverá a ejercer como abogada?



El derecho es una carrera transversal a cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, no sé si mi camino correcto sea sentarme en una oficina de abogados, que creo que no lo es. De pronto voy a llegar a trabajar en el sector público y a hacer una maestría en políticas o administración pública.

Yo decidí libremente ser reina de belleza, y eso no es menos válido que trabajar como abogada, científica, maestra o astronauta FACEBOOK

TWITTER

En el Miss Universo no la llaman por Gabriela Tafur, sino por Colombia. ¿Cómo se siente representar al país en un momento como el que vivimos?



Para mí es un honor. Colombia ha sido un país que ha pasado por muchas cosas. En este momento mi rol no es dividir, Colombia ya está suficientemente dividida con una derecha y una izquierda muy marcadas. Mi objetivo en este momento es unir a través de la belleza.



Mucho se dice de la posición machista de los reinados ¿Qué piensa al respecto?



Creo que siempre y cuando la mujer tome la decisión de participar en lo que quiera en su vida, sea una decisión libre y autónoma, no tiene por qué cuestionarse. Yo decidí libremente ser reina de belleza, y eso no es menos válido que trabajar como abogada, científica, maestra o astronauta.



ADRIÁN DAVID OSORIO RAMÍREZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO