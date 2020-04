Lección de honestidad: mujer deja de recibir mercado y lo da a vecinos

Este domingo muchos usuarios de redes sociales aplaudieron y destacaron un gran gesto de honestidad que tuvo lugar en un barrio humilde de Bello, en Antioquia, cuando en medio de una jornada de donación de mercados para la población vulnerable, una mujer inesperadamente rechazó el ofrecimiento.

En el momento que uno de los jóvenes le iba a hacer la entrega de un paquete con alimentos, la señora llamó a uno de sus vecinos para que se lo entregaran a él y manifestó que ella no lo iba a recibir porque no lo necesitaba. “Yo no, yo no recibo porque yo tengo, gracias a Dios”, fueron las palabras que expresó.

Ante el gesto de honestidad y solidaridad de la mujer, los jóvenes, pertenecientes al Movimiento Juvenil Cultura Pal Barrio, agradecieron y celebraron su comportamiento y continuaron con su labor.



Al conocerse el video se generaron todo tipo de reacciones positivas en redes sociales que resaltan la honestidad y solidaridad que se necesita en el país para sobrellevar la difícil situación que están atravesando las comunidades más vulnerables por cuenta de la cuarentena obligatoria.



TENDENCIAS

EL TIEMPO