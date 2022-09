En Ibagué se celebraba el reinado de belleza Señora ‘Mundo Colombia 2022’ , que dejó como ganadora a la señorita Antioquia en el marco de las fiestas locales que se celebraron en la capital del Tolima. No obstante, lo que debía ser una ocasión alegre se empezó a tornar gris y confusa cuando se hizo una denuncia de presunto fraude.



El certamen, que tiene como objetivo coronar a las mujeres que ya son mamás, posesionó como virreina a la señorita Quindío y como primera princesa a la señorita Putumayo; sin embargo, se especula que sus puestos ya estaban arreglados.



Según se pudo ver en el programa ‘La Red’, que cubrió a detalle lo que sucedía en el evento, se escuchó el testimonio de una de las concursantes, quien manifestó que tiene el audio en el que presuntamente estarían los nombres de las ganadoras, por lo que antes de la coronación envío un mensaje a las directivas manifestando su preocupación.



Que orgullo representar a mi hermoso Norte de Santander. Certamen Señora Mundo Colombia 2022 pic.twitter.com/ggytrVrOPR — YENNY S. VARGAS (@yensaman) September 11, 2022

“Hola, Juan (directivo). Bueno quisiera dejar constancia que es la 1:30 de la tarde acabo de escuchar por los pasillos quiénes van a ser las ganadoras. Que Antioquia la reina, Quindío la virreina y Putumayo la princesa. Entonces a mí no me parece justo porque hemos luchado mucho, Juan. Dejo esto de constancia por si pasa algo”. se escucha en uno de los audios expuestos por la señorita Risaralda, denunciante del caso.



El resultado fue exactamente lo que se expuso en el audio y se desató la polémica en el país. Durante una de las entrevistas a la ganadora, la concursante de Risaralda aprovechó que los micrófonos del programa de chismes estaban abiertos y manifestó su inconformismo: “Yo sí quiero decir algo. Esa corona no era para ella. Tengo el audio que me llegó y el chisme y el rumor de pasillo de quién eran las tres que iban a quedar, tengo la spruebas.”, alegó.



Hasta el momento los organizadores del certamen no han dado declaraciones al respecto, por lo que deja al reinado de belleza caminando sobre la cornisa por las dudas que se tienen en torno a su credibilidad.



Les tenemos todos los detalles de este pleque pleque que se armó en Mr y Señora mundo Colombia, solo en La Red donde están las grandes historias. pic.twitter.com/wPRafo2kmM — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 18, 2022

