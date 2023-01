Hoy en día es normal que las personas se enamoren por internet y luego de un tiempo se conozcan en persona. Sin embargo, en redes sociales se ha dado a conocer el caso de un empresario italiano que viajó a África a conocer al amor de su vida y terminó secuestrado.

Se trata de Claudio Formenton, de 67 años, quien a través de internet, empezó una relación con una joven llamada Olivia Martens. Tras intercambiar conversaciones y fotografías por un tiempo, el hombre decidió viajar a Abiyán, la capital de Costa de Marfil.



Emocionado por conocer a Olivia, el abuelo y padre de familia decidió realizar un viaje de más de 7.000 kilómetros. Al llegar al aeropuerto, lo esperaba un taxi enviado por Olivia. Formenton pensaba que lo llevarían al lugar en el que se encontraba la mujer, pero durante el camino el carro se desvió y el empresario desapareció.



Los familiares y amigos del italiano sabían de su viaje, pero no les contó la verdad, pues les informó que realizaría un viaje humanitario para colaborar con los misioneros de Villaregia. Sin embargo, al ver que el hombre no respondía las llamadas ni los mensajes decidieron contactar a las autoridades italianas para denunciar se desaparición.

El empresario estaba secuestrado en un hotel de la ciudad de Bonoua. Foto: iStock

Tras la denuncia de la familia, un grupo de investigadores, coordinado por el fiscal Erminio Amelio, logró ubicar al hombre gracias a la ubicación de su celular. El diario ‘Clarín’ aseguró que el empresario estaba secuestrado en un hotel de la ciudad de Bonoua.



Al saber dónde estaba, la policía coordinó un rescate, en el que detuvieron a uno de los secuestradores. Luego del operativo, Claudio Formenton volvió a su hogar, sin embargo, tuvo que dar explicaciones a las autoridades locales sobre su viaje a Costa de Marfil.



Stefano Merrone, abogado del empresario, le comentó a la prensa nacional que el hombre no deseaba hacer declaraciones sobre lo ocurrido. Además, la hermana de Formenton le pidió también silenció y respeto a los periodistas: “Nosotros somos una familia que siempre ha trabajado y se ha ganado todo con fatiga y sudor”, comentó.



Por su parte, el servicio de inteligencia italiano comentó que detrás del perfil de Olivia Martens existe una banda de delincuentes que busca engañar a los empresarios mediante las redes sociales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

