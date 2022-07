El acoso sexual es un tema que ha estado en el foco de la opinión durante los últimos años, siendo movimientos como el #MeToo sus grandes precursores. Pero, en la actualidad, un sector de la población pide más atención a este tipo de casos contra la población masculina, ya que señala que no son tomados con la seriedad debida.

Ese es el caso de un video, que se hizo viral en los últimos días, en el que se puede observar como un soldado recibe múltiples coqueteos y piropos por parte de una mujer en aparente estado de embriaguez, mientras ambos se encuentran en un bus de TransMilenio.

Expresándose con lenguaje vulgar y palabras soeces, le dice cosas como: "Ay, mi mono, ¿será que me bajo contigo? Ese soldado papacito, yo quiero un soldado", "Venga, ¿ya llegamos al Ricaurte? Mi amor, bájate conmigo" -refiriéndose a la estación de TransMilenio- y "No, este no me responde".

Incluso, hasta le cantó el himno nacional y se dirigió hacia él para que no le diera la espalda; pero el hombre, aunque se rió levemente y se le pudo notar visiblemente incómodo en las imágenes captadas por la cámara del celular de una pasajera que presenció los hechos, optó por ignorar sus palabras.

Aunque varios usuarios se tomaron las acciones de la mujer como graciosas, lo cierto es que muchos internautas la catalogaron como una acosadora, aludiendo a la falta de consentimiento expresada por el soldado durante todo el video; ya que hay varios momentos del metraje en los que él se voltea y le hace gestos de negación con la cabeza para que no continúe con este comportamiento.

Para muchos, el video es una prueba de que tanto mujeres como hombres deben enfrentar día a día comportamientos inapropiados en lugares públicos como TransMilenio.

