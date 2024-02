Señalan a Karol G de 'copia' en su nueva canción 'Contigo', con Young Miko

El nuevo lanzamiento de la cantante Karol G paralizó las redes sociales con el estreno de 'Contigo', una colaboración con dj Tiesto que cuenta con la aparición de la artista puertorriqueña Young Miko. La historia es sobre una pareja que no puede vivir su relación con tranquilidad.

La melodía, que tan solo lleva un día en la plataforma de YouTube, cuenta con alrededor de 10 millones de 'me gusta'. Esta dejó ver la historia romántica de dos mujeres que se aman intensamente, pero su amor no se puede vivir como ellas esperan.



También, la dupla exitosa que la paisa hizo con el dj holandés Tiesto, con quien habría trabajado en la producción 'Don't be shy', la cual fue lanzada en 2021 y se convirtió en un éxito, marcó el nuevo sencillo 'Contigo' que rompe 'récords'.

(A continuación: Karol G visitó un hospital infantil y sorprendió a seguidores con tierno concierto).

Señalan a Karol G de 'copia' en su nueva canción

Sin embargo, a pesar de las buenas críticas del sencillo, usuarios en redes sociales encontraron algo inusual: el estribillo suena igual a la canción de la británica Leona Lewis, 'Bleeding Love', que se lanzó en 2007.



Los seguidores señalaron que la melodía es similar. Aunque anclaron que solo era por el sonido, porque en la balada de la paisa suena "contigo", mientras que la otra dice "sigo sangrando".

(De interés: La sucesión de éxitos de Karol G por los que Billboard la nombró Mujer del Año).

Al parecer, se habría usado la misma base musical de la ganadora de la tercera temporada del programa' The X factor' de Reino Unido, en 2006.

Los señalamientos no terminaron ahí. También, relacionaron la balada con 'Mil veces', de la cantante brasileña Anitta, un sencillo lanzado en 2023. Según los internautas, "hay matices similares" y el sonido "se puede confundir".

(Enseguida: El amor está en el aire: Feid celebra el Grammy de Karol G en sus redes sociales).

Esta es la verdad

Según algunos medios internacionales, la canción contó con Ryan Tedder y Jesse McCartney, los autores de la composición de la artista Leona Lewis.



McCartney comentó la publicación de la artista y escribió: "Me encanta. Estoy tan feliz que la melodía 'Bleeding Love' está alcanzando una nueva generación",



Además, a pesar de los rumores y la controversia que se generó por la balada, la misma Leona Lewis agregó un comentario y expresó: "Esto suena familiar. Me encantará escuchar esta melodía en vivo".



Las reacciones de los usuarios al ver la respuesta de la británica fueron: "Tan pronto como lo escuché se te vino a la mente, estas son las vibras de Leona Lewis" y "Te amo, reina".

Karol G, una latina haciendo historia en estadios de Estados Unidos



Más noticias en EL TIEMPO

El nuevo aspecto de Megan Fox provoca reacciones encontradas en redes sociales

Ganador de La Voz Kids: ¿quién es su papá, el hombre que le robó el premio?

YouTube: canales donde puede ver conciertos de manera gratuita

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO