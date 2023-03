La actriz y vedette mexicana Lyn May, de 70 años, dio de qué hablar al intentar besar en vivo al actor colombiano Daniel Arenas en el programa ‘Hoy día’ de la cadena televisiva ‘Telemundo’.

La mujer se encuentra en el centro de las críticas, luego de que se hiciera viral un video en las redes sociales. A raíz de este clip, varios internautas aseguran que May acosó a Arenas durante todo el programa en vivo.

La mexicana trató de acercarse al presentador colombiano, pero este se resistió y negó cualquier acción que pretendiera Lyn May. La incomodidad era evidente: en repetidas ocasiones intentó besarlo y acercarse de manera inapropiada. No obstante, él se mantuvo con una actitud esquiva.

En el video se observa que ambos estaban sentados en un sillón y conversaban con la presentadora, cuando la vedette comenzó primero a tocarlo en el muslo y en el brazo. Luego, lo tomó de la mano para ponerla en sus caderas.

En otro segmento del programa se ve a Lyn May bailar con Arenas. Ambos estaban de pie, la mujer lo agarró de las manos y trató de pegar su cuerpo junto a él, con algunos movimientos forzados, que al parecer resultaron incómodos para el colombiano.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

Aún así, la entrevista continuó y la incomodidad de Arenas se hizo cada vez mayor. En una oportunidad, la mexicana trató de sentarse en sus piernas y el presentador decidió levantarse para esquivarla y cambiar de lado del sillón.

Pero el momento que realmente causó conmoción llegó cuando la mujer se acercó a los labios de Arena en repetidas ocasiones, con el objetivo de besarlo. Ante esto, Daniel le dijo: “Soy un caballero y debo respetar a la dama que tengo en casa”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos rechazaron la situación: “Vi a Daniel en el programa y se notaba incómodo”, “Este hombre estaba aterrorizado”, “Qué espanto cualquier tipo de acoso” y “Pobrecito Daniel en la situación que lo pusieron”, fueron algunos de los comentarios que generó el momento televisivo en redes sociales.

Cabe recordar que este año, la presentadora y actriz Adamari Lopez y Arenas protagonizaron un beso en vivo en el programa ‘Hoy Día’, como parte de una simulación actoral. El momento causó indignación por parte de los seguidores, quienes criticaron el comportamiento del actor por besar a otra mujer que no fuera su novia, Daniella Álvarez.

#Viral El actor y presentador Daniel Arenas le dió un beso a la presentador Adamari Lopez en pleno programa en vivo! 😱 pic.twitter.com/awjHzq35uK — Periódico El Amplificador (@elamplificador1) January 25, 2023

Así las cosas, Daniel hizo un video en el que explicó la situación y pidió una disculpa a su novia. Allí reconoció que actuó mal, pues aunque todo fuera una actuación, él no se encontraba en ninguna producción y por eso no debió haber continuado con el beso.

“Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada. No estaba yo en un personaje ni en una novela ni estaba en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show (...) La manera de resolverlo era decir: ‘A ver, chicas, yo no estoy actuando, no tengo por qué besar a nadie’”, expresó en sus redes sociales.

