¿Señal divina? Jessica Cediel soñó con ser mamá primeriza: ‘Estaba muy nerviosa’

Jessica Cediel suele ser muy activa en sus redes sociales y, en ellas, cuenta detalles de su día a día, algo que la ha llevado a ganar más de 10 millones de seguidores, solamente en Instagram. Desde esta red social, la bogotana dio detalles de un curioso sueño que tuvo recientemente.

La presentadora, de 41 años, publicó varios videos en los que detalló que soñó que tenía una hija, pero estaba nerviosa, ya que no sabía cómo cambiarle el pañal.

“Quería comentarles una historia, para que se rían conmigo. Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) Imagínense que soñé que tenía una niña”, dijo la modelo.

“El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y tenía que bañarla, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa”, contó. “Sí tengo experiencia con bebés, pero yo no se porque en el sueño yo no sabía y estaba supernerviosa, y le decía a mi mamá y a mis hermanas, y la niña me miraba con cara de ‘mami cámbiame, mami que te pasa’”, agregó.

Jessica Cediel dijo que ya ha tenido experiencia con bebés

En la narración, aseguró que al intentar cambiarla se untó con el excremento de la bebé, y de paso, habría hecho desastres a su alrededor.

“Cuando le iba a cambiar el pañal ella estaba untada del dos, untaba la sábana de la cama, se untaba la ropita de ella, me untaba yo, entonces después le quitaba todo y la tenía que bañar, y se me vomitaba”, expuso.

Jessica Cediel se empezó a cuestionar sobre si el sueño que tuvo sería una señal divina de que ya vendría su primer bebé en camino o que todavía no es hora. “O sea, la maternidad me llama”, mencionó.

En unos videos subidos a las historias de Instagram más tarde, la presentadora, que estaba junto a su hermana Melissa, le respondió a los internautas que la criticaron por pensar en tener hijos a su edad.

“No es lo que diga el hater, no es lo que diga el doctor, es lo que diga Dios. Si Dios te quiere dar un bebé, te lo va a dar. O sea, ¿cuántas parejas no hay que trabajan y trabajan en el bebé y no llega? ¿Y cuántas no hay que no quieren bebé y ‘tun’, toma lo tuyo?”, dijo Cediel.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

