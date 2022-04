No me acuerdo muy bien de mi abuelo materno, Eduardo Zuleta Ángel, pues falleció cuando yo apenas tenía tres años, pero esa lamentable circunstancia no fue impedimento para conocerlo como miembro de familia, jurista, diplomático y, sobre todo, el gran ser humano y colombiano que fue.

He repasado en varias ocasiones su correspondencia pública y personal. Durante toda la vida he escuchado con atención fascinantes relatos de mi mamá y mis tías, que cuentan grandes elogios sobre el jefe de familia generoso, leal, divertido y, principalmente, educador.



Su ejemplo de un caballero intachable y probo y de un abuelo cariñoso es una figura que mis hermanos y mis primos me han ayudado a recordar. Basta ver la formación que inculcó en sus seres más cercanos para afirmar que mi abuelo pudo tener muchos defectos, como cualquier persona, pero jamás el de ser un mal miembro de familia.



Desde muy temprano se destacó como brillante estudiante en la Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde obtuvo la distinción de colegial de número, otorgada a los mejores estudiantes de la Universidad. Tuvo una brillante carrera profesional y, después de su viaje de estudios a Francia, llegó directo con apenas 35 años al máximo honor que podía reconocerse a un abogado: ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.Y no de cualquier corte, sino de la admirable generación de magistrados que, hacia 1936, compuso este cuerpo colegiado.



Durante su período, mi abuelo tuvo el honor de compartir a lado de destacados juristas como Miguel Moreno Jaramillo y Antonio Rocha Alvira. Fueron numerosos y destacados sus libros, estudios y sentencias, tanto que aún hoy hacen parte de la doctrina y la jurisprudencia consultadas.



Fue un servidor público como pocos. Se desempeñó como ministro de Gobierno, de Defensa, de Educación, de Justicia y de Relaciones Exteriores. Además, actuó como embajador ante Estados Unidos.



Y fue en ejercicio de esas funciones que asumió con éxito importantes desafíos, como garantizar el desarrollo de la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, que se debía llevar a cabo días después de los disturbios del 9 de abril de 1948, o ser electo presidente de la Asamblea Preparatoria de la primera Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas.



“El presidente del mundo”, decían mis tías para referirse al destacado y protagónico papel que mi abuelo jugó en esa ocasión y en la que, una vez más, dejó el nombre de Colombia en alto ante la comunidad internacional.

En el campo de la educación, aparte de haber sido titular de esa cartera ministerial, tuvo un rol destacado entre las personas que, al lado de Mario Laserna Pinzón, dieron vida a la Universidad de los Andes. También se desempeñó como profesor de la Universidad Nacional, la del Rosario y la de los Andes, centro educativo del cual, además de ser cofundador, fue su segundo rector.



La política y el servicio público fueron su pasión. Pero le gustaba la política de hacer país, de construir, de tender puentes, de poner a la comunidad por encima de las causas partidistas sin renunciar jamás a ellas.



Por eso, sin importar que era conservador de pura cepa, mantuvo las mejores y más cordiales relaciones con personajes tan diversos como Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez (en cuyo mandato presidencial estuvo en la dirección de los ministerios), Darío Echandía Olaya y Carlos Lleras Restrepo, para mencionar solamente algunos de los más influyentes de la política nacional.



Alfonso López Michelsen tuvo su primer trabajo con él en su oficina de abogados. Los analistas afirman que la biografía que escribió sobre el presidente López Pumarejo es la más completa que se haya escrito hasta hoy.

Le gustaba la política de hacer país,

de tender puentes, de poner a la comunidad por encima de las causas partidistas FACEBOOK

No obstante, fue también un hombre amante de la buena vida, de los viajes, de las tertulias con sus amigos y de su familia, pero alejado de cualquier vicio o adicción.



Su temprana muerte, a los 73 años, fue el producto de una enfermedad que lo obligó a trasladarse a los Estados Unidos para confirmar un diagnóstico de cáncer y comenzar su tratamiento, que no le alcanzaron a practicar. Esa es la única verdad. Murió en paz con la ley, su familia y con Dios, sin deberle nada a nadie.



Escribo estas líneas a raíz del libro Más allá de la familia presidencial, publicado por mi primo hermano Felipe Zuleta Lleras, con quien he compartido valiosos momentos profesionales y familiares, pero con quien no comparto la visión que se ha proyectado sobre mi abuelo a raíz de la publicación.



Como dice Felipe en una entrevista, cada uno relata la historia como la vivió. Por eso no pretende este texto ser una rectificación o polémica familiar. Eso sonrojaría a mi abuelo, a mi papá y a mis tías.



Este testimonio solo busca recoger el buen concepto y la buena imagen que la mayoría de mis primos guardamos de mi abuelo, mi abuela Lucía, mi mamá y mis tíos. Es una reivindicación de la memoria de un gran hombre que se ganó un merecido lugar en la historia de Colombia y de la gran familia que se esmeró en construir.



JUAN MESA ZULETA

Para EL TIEMPO

