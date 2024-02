Semana Santa 2024: ¿por qué varían sus fechas todos los años?

Existen fechas muy importantes en el ámbito religioso, como por ejemplo la Pascua, época relevante no solo para el cristianismo sino también para el judaísmo.



Pero siempre existido la duda de que por qué se celebra en diferentes fechas, por lo cual aquí le tenemos las razones.



La Semana Santa es una conmemoración histórica cristiana que reseña la pasión de Cristo y la última semana de vida de Jesús de Nazaret.

En el 2024, esta comienza el 24 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo el Domingo de Ramos hasta el domingo siguiente 31 de marzo, en el que se celebrará el Domingo de Resurrección.



La Semana Santa siempre se lleva a cabo ya sea en una semana de marzo o en una semana de abril y a diferencia de otro tipo de festividades, esta celebración religiosa no tiene un día concreto marcado en el calendario.



Según lo recogido en la Biblia, las sagradas escrituras mencionan que la semana mayor inicia un domingo con la entrada de Jesús a Jerusalén y finaliza con la resurrección de Cristo, también un domingo.



En esta semana también se recogen los pasajes de la Biblia que relatan la última cena, que fue la última reunión con sus discípulos que realizó justo antes de morir en la cruz.

En cuanto a la variación de fechas en la que se celebra Semana Santa, siempre se tienen en cuenta los ciclos lunares y la primavera.



Es decir, el inicio de la Semana Santa se cuenta teniendo como referencia al siguiente domingo después de la primera luna llena de primavera.



El equinoccio de primavera suele situarse entre los días 19 y 21 de marzo en el hemisferio norte, sin embargo, no tiene una fecha fija, puesto que la Tierra tarda 365 días y seis horas en dar la vuelta completa al sol, por lo que el movimiento no va a coincidir con el calendario gregoriano.



Además, hay que tener en cuenta que por esta razón hay que sumarle un día al calendario, como ocurre en este 2024, que es año bisiesto.



Dado que la luna llena ocurre cada 29.5 días, un ciclo que no se ajusta al calendario mensual, puede suceder cerca del inicio de la primavera o hasta casi un mes más tarde, es por eso que siempre existe una variación para poder determinar la fecha de la semana mayor.



Asimismo, de acuerdo con National Geographic aún se sigue tomando el calendario lunar, puesto que los cristianos, desde tiempo terremotos, celebraban la Pascua acudiendo primeramente a los evangelios para determinar cuándo fue la muerte de Cristo, que se produjo el día de la Pascua judía, cultura que hasta el día de hoy se rige con base en el calendario lunar.

