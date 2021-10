Los selk'nam: el pueblo que se consideraba extinto y reapareció

"Miraba a mi abuelo y mi mamá y sabía que eran ona. Le dije a mi profesora que mi trabajo estaba mal, que no estaban extintos, pero no tuve fuerza para decirle que soy ona", recordó Hema'ny Molina, cuyos familiares hacen parte de los selk'nam u ona, un pueblo que, según los libros de historia, está extinto hace décadas.



(Además: El pueblo de Antioquia donde solo se enamoran entre primos).

Molina, en entrevista con 'DW', contó que estar lejos de su comunidad - proveniente de la remota isla Grande de Tierra del Fuego, al extremo sur de América - no ha sido nada sencillo.



"Eso lo han vivido todas las familias. Lo pasamos muy mal en el colegio, recibimos burlas. Hasta que uno se empodera y no importa lo que digan. Pero todavía hay quienes no han pasado esa barrera del temor", afirmó.



Por otro lado, para Marcela Comte, quien vive en el norte de Chile y también tiene ascendencia selk'nam, las personas de su pueblo no se atreven a decir que pertenecen a él "porque, como los libros dicen que no existimos, no se sienten seguros. 'Dónde está tu pueblo', te preguntan. Y crees que eres tú solo".



(De interés: Así viven en el pueblo con menos habitantes de Colombia).



Los selk'nam u ona ahora se encuentran dispersos por Chile y Argentina, aunque ,probablemente, muchos no sepan que hacen parte de esta comunidad.



"En algún momento, creímos que éramos la única familia con conciencia de venir de allá. Todas las familias lo han pensado, es un sentimiento de soledad muy grande", manifestó Molina.



Entonces, ¿qué paso con el territorio de los selk'nam? ¿Por qué ya no aparecen en los mapas o en los libros de historia?

Chile: "El reconocimiento cultural y político del pueblo selk'nam tiene que considerar que el genocidio dificulta la continuidad cultural". @dw_espanolhttps://t.co/1VQEEpsudy — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) October 28, 2021

El genocidio 'físico y académico'

A finales del siglo XIX, los colonizadores europeos arribaron a Tierra del Fuego, en donde iniciaron un período lleno de violencia.



'DW' informó que muchos hombres y ancianos fueron asesinados, mientras que los jóvenes y niños fueron secuestrados y, posteriormente, presentados en exposiciones y 'zoológicos humanos' en Europa.



(Puede leer: Lo difícil de vivir en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia).



"Hubo verdaderas cacerías humanas. Se llegó a pagar una libra esterlina por hombre muerto. Tierra del Fuego está sembrada de cadáveres y muchos sin cabeza, porque las cortaban para venderlas a los museos", contó Molina.

📍SENDERO LA RUCA, Reserva Provincial "Corazón de la Isla".

Se le dio el nombre "La Ruca" en homenaje a la construcción de vivienda utilizada por los selk'nam.#TierraDelFuego

Foto y repost: @turismotolhuin pic.twitter.com/YlGA3ZENHV — Argentina Patagonia (@argentinapatago) October 26, 2021

La preocupación fue tal, que los selk'nam ya no querían serlo, por lo que muchos de ellos se unieron a misiones que buscaban evangelizar a más personas fuera de la isla. Otros, por su parte, fueron dados en adopción, perdiendo sus nombres y creciendo sin saber sus orígenes.



"Hay un corte histórico en que nadie supo nada de nosotros. Fue tan violento, que la primera reacción de los niños fue callar y olvidar que eran selk'nam, porque de ello dependía la vida. El trauma familiar es muy grande, por eso todavía cuesta hablar", dijo Comte.



(Lea: El pueblo colombiano donde los muertos se convierten en momias).



Cincuenta años después, la antropóloga Anne Chapman concluyó que, con la muerte de la supuesta última hablante ona, este pueblo estaba extinto.



"Fuimos víctimas del genocidio físico y académico", agregó Molina.

Buscando el reconocimiento

Ahora, tras décadas de andar escondidos, los selk'nam u ona buscan reunirse y volver a ser reconocidos como pueblo.



De hecho, Molina y Comte hacen parte de la comunidad Covadonga Ona, la cual tiene 200 miembros y reúne familias que se autoidentifican como selk'nam en Chile, país en el cual, según el último censo, hay 1.144 personas de este pueblo.



Ahora están buscando ser reconocidos por el Gobierno chileno como etnia originaria, idea que fue aprobada por la cámara de diputados y que, si se lleva a cabo, le permitiría a este pueblo acceder a los beneficios que ofrece la Ley Indígena.



Además, la antropóloga Constanza Tocornal está trabajando en reconstruir sus memorias orales e historias familiares, así como su idioma, que no estaba del todo desaparecido.



"El reconocimiento cultural y político del pueblo selk'nam tiene que considerar que el genocidio dificulta la continuidad cultural. (...) hay procesos íntimos de invisibilización, miedo y violencia sufrida hacia su posibilidad de autoidentificarse como un pueblo, al que la sociedad le decía que estaba desaparecido", explicó Tocornal.

ELTIEMPO.COM

Más noticias

- Así es la vida en Nueva Venecia, el pueblo que 'flota' sobre las aguas



- Neira, donde es noticia que alguien muera antes de los 100 años