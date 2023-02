Cuando se trata de naturalidad, autenticidad y espontaneidad es inevitable que Selena Gómez no entre en la conversación. La cantante no solo ha cautivado al público con su talento musical, sino que también se ha convertido en la viva imagen de la belleza natural: sus fotos descomplicadas, su look sobrio, su marca de maquillaje y los cientos de elogios que recibe en redes sociales dan cuenta de ello.

Hace unos cuantos días, la intérprete de ‘Same Old Love’ volvió a dejar en claro que lleva la naturalidad por bandera al publicar unas cuantas fotos en las que se le ve radiante, tranquila y, lo más importante, sin una gota de maquillaje cubriendo su rostro.



“Me” -que quiere decir “yo” en español-, fue la corta, pero contundente descripción con la que la artista estadounidense acompañó una serie de fotografías en las que su cabello rizado, sus facciones naturales y sus ligeras imperfecciones se roban el protagonismo.



Selena Gómez dejó a un lado el maquillaje y los filtros para mostrarse como muy pocas celebridades: tal y como es. Además de dejar su melena café al descubierto, también mostró un pequeño grano en la parte inferior de su nariz que, en conjunto con el resto de su apariencia, generó aplausos entre los más de 375 millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram.



Con nada más que tres selfies, la también actriz y empresaria logró conseguir la admiración de sus fanáticos y, como si fuera poco, revolucionar las redes con más de 9 millones de ‘me gusta’ y 91 mil comentarios.



“Belleza natural”, “Eres hermosa”, “Más hermosa que nunca” y “Solamente eres tú”, fueron solo algunas de las reacciones que inundaron la publicación, realizada a inicios del mes de febrero.



Si bien sus fotografías generaron revuelo entre sus seguidores por su audacia y sinceridad, la realidad es que no es la primera vez que Selena se deja ver de esta manera. En TikTok, por ejemplo, la celebridad realiza breves rutinas de skincare y trucos de maquillaje en los que no tiene reparo en mostrar su piel sin maquillaje, filtros o añadidos.



Las críticas sobre su peso, otra de las luchas de Selena Gómez



Selena Gómez acaparó todas las miradas durante su paso por la alfombra de los Globos de Oro 2023, el pasado 10 de enero, pero no precisamente por su actuación, vestido o acompañante; todo lo contrario, la atención se centró en su apariencia física. La cantante, de 30 años, fue abiertamente criticada por su aumento de peso.



Sin embargo, ante las críticas, quiso no quedarse callada. Al finalizar la ceremonia, realizó una transmisión en su cuenta de Instagram en la que abordó, de manera sútil, el tema de su peso. “Estoy más gorda en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿verdad?”, mencionó Gómez, al tiempo que observaba a su pequeña hermana, quien la acompañó durante la gala.



Esta no es la primera vez que Selena es criticada por su aspecto físico. Para la revista ‘Vogue USA’, la artista comentó que su peso, en ocasiones, puede llegar a causar inseguridad y, además, puso de ejemplo su paso por la MET Gala del 2015.



“Recuerdo esta noche específicamente. No me sentía bien con mi cuerpo. Ese día me di cuenta de que no tengo el cuerpo que tenía a los 19 años. Porque, además, ya no tengo 19 años", comentó Gómez para la revista citada anteriormente.

VALERIA CASTRO

Redacción tendencias