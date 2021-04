Niña que interpretó a Selena Quintanilla recibió amenazas de muerte

Selena Quintanilla, a pesar de haber muerto hace 26 años, sigue siendo un ícono latinoamericano en el tex-mex y la cumbia mexicana.



Muchos la recuerdan por éxitos como ‘Bidi bidi bom bom’ y ‘Como la flor’, otros la tienen presente por la película biográfica que se hizo de ella, en 1997. Esta lanzó al estrellato a Jennifer López, quién la interpretó en su versión adulta; no obstante, no pasó lo mismo con quién la representó en la infancia.



A sus 10 años, Rebecca Lee Meza fue la niña seleccionada para interpretar a “la reina del Tex Mex" en su infancia. Encarnando el comienzo en la vida artística de la cantante que empezó su carrera musical con una banda que integraba con sus hermanos.



Este protagónico visibilizó el talento de la menor, sin embargo, a pesar de su destreza en la actuación, fue víctima de acoso y de ‘bullying’ al regresar al entorno académico y el ambiente social común.



Al terminar la gira de promoción del largometraje biográfico de la cantante, apenas dos años después de su muerte, Rebecca regresó a la cotidianidad de su vida previa a esta experiencia. En ese momento percibió a su corta edad las consecuencias negativas de la fama.



“Cuando regresé (a la escuela) tenían mucha envidia. Nosotros recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando llegué al grado 10, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz, me quebraron parte del ojo, me golpearon”, comentó Meza al medio mexicano 'Telemundo' en una entrevista.



Vea la entrevista completa acá:

Afirmó también que debido a esto pasó por una etapa de depresión, sin llegar a entender por qué sentían odio hacia ella, si tan solo había rendido un homenaje a una de sus artistas favoritas.



