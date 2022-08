Hace unas semanas Selena Gómez celebró su cumpleaños número 30 con una gran fiesta en su casa de Los Ángeles. La actriz invitó a decenas de personalidades a su festejo, entre esas, al cantante Tyga.



Aunque parecía que eran solo amigos, en las últimas horas medios de farándula estadounidense han estado especulando que podría estar naciendo un romance entre los dos.



En la madrugada del miércoles 17 de agosto fueron fotografiados mientras partían de un popular restaurante de West Hollywood. Los famosos salieron a la misma hora, por diferentes puertas.



Cerca de las 2:30 a. m. cada uno tomó sus pertenencias y se marchó del restaurante hacia el club ‘The Nice Guy’, uno de los más famosos de Los Ángeles.



El rapero y sus amigos optaron por tomar la puerta principal, mientras que Selena Gómez se escabulló por la entrada trasera del lugar. Sin embargo, fotógrafos de ‘TMZ’ lograron encontrar a los dos.



Aunque la pareja no fue capturada junta, testigos aseguraron a ‘TMZ’ que compartieron mientras estaban dentro del sitio.



Según reportes, Gómez llegó cerca de la medianoche, cuando ya Tyga se encontraba disfrutando en el restaurante. Ambos habrían estado con su propio grupo de amigos pero eventualmente se fusionaron y disfrutaron la noche.



Las fuentes consultadas también aseguraron que ‘The Nice Guy’ permitió que los famosos se quedarán más tiempo del permitido. Incluso afirmaron que cuando Selena Gómez llegó ya no estaban dejando entrar más gente, pero hicieron una excepción por la exactriz de Disney.

Selena Gomez y Tyga estuvieron con un grupo de amigos en el restaurante “The Nice Guy” en Los Ángeles, la noche de ayer pic.twitter.com/kI2AJac7WN — 𝐚𝐧𝐭𝐨 🏹🕸 (@SELENAPlNK) August 17, 2022

¿Selena Gómez está en una relación?

Los rumores de un romance con Tyga llegan semanas después de que la actriz fuera relacionada con el cineasta Andrea Lervolino. Durante sus vacaciones en Italia, Selena se dejó ver muy cercana al hombre de 34 años.



Los dos fueron fotografiados en un yate, en aguas italianas, mientras disfrutaban de un tiempo de descanso juntos. Las imágenes se difundieron en redes sociales y dieron inicio a las especulaciones de un supuesto noviazgo.



El medio estadounidense ‘Us Weekly’ aseguró que eran solo amigos y que Selena se encuentra soltera. La actriz estaría saliendo y conociendo a muchas personas, pero no querría comprometerse con nadie en el momento.



“Ella es muy feliz y está perfectamente de acuerdo con estar soltera. Está rodeada de mejores amigos que son su mejor sistema de apoyo”, señaló una fuente a ‘Us Weekly’.



Gómez se encuentra en un gran momento de su carrera profesional con la exitosa serie ‘Only Murders in the Building’, nominada a 17 Premios Emmy.

Selena en Italia con Andrea Lervolino disfrutando de sus vacaciones. pic.twitter.com/rzKRGp6udr — Selena Gomez México (@selenagomezmex) August 3, 2022

