La sexta gira de la cantante Taylor Swift 'The Eras' contó con dos invitadas muy especiales. Selena Gómez no quiso perderse el concierto de una de sus mejores amigas y decidió llevar a su hermana Elliot Teefey para disfrutar de una noche llena de música.

(También puede leer: Taylor Swift estrenará cuatro canciones para celebrar el inicio de su gira).

En redes sociales quedó captado el tierno momento, durante el show que se llevó a cabo en la ciudad de Arlington, Texas. Allí se conocieron varios videos de las dos hermanas, a quienes se les vio muy felices y gozando del concierto.

La artista, de 30 años, y su media hermana, de 9, fueron vistas en un área privada en la parte trasera del estadio AT&T. Para sorpresa de todos, parecían dos fanáticas más, porque cantaban y bailaban cada canción que cantó Taylor.

Selena Gomez compartiendo la invitación que recibió de Taylor Swift para asistir a su tour.

"Gracias a mi mejor amiga por haberme llevado a mi y a mi hermanita a tu mundo místico, eufórico y especial. Orgullosa de conocerte! te amo por siempre y para siempre". pic.twitter.com/NZhSmsrOrO — @selenaecumedia5 (@selenaecumedia5) April 2, 2023

Aunque el momento más especial de la noche fue cuando la cantante de 'Look What You Made Me Do' se acercó a Elliot para compartir un momento junto a ella. En ese instante, le regaló su sombrero y la pequeña, a cambio, le entregó un brazalete de la amistad.

LE DIO EL GORRO A LA HERMANA DE SELENA Y ELLA LE DIO UNA PULSERITA ESTOY ATRAVESANDO MOMENTOS COMPLICADISIMOS pic.twitter.com/suhO9P4cu9 — 𝐥𝐨𝐮 🫛 (@simevesconganas) April 2, 2023

Cabe destacar que Elliot fue concebida en el segundo matrimonio de Mandy Teefy, la mamá de Gomez, junto a Brian Teefy, en 2013. Desde ese momento, la relación entre ambas hermanas es cercana: constantemente la cantante comparte en sus redes sociales los momentos junto a ella, que están llenos de aventuras.

Minutos antes de empezar el concierto, Selena Gómez y Teefy fueron vistas en un carrito de golf, en el que pasearon por los pasillos del estadio. Es notable que la estadounidense, con raíces mexicanas, hace todo para ver a su hermana feliz y pasar ratos agradables junto a ella.

(A continuación: Taylor Swift: primera artista que ocupa el TOP 10 de Billboard

cultura).

En redes sociales, el momento fue comentado por varios internautas, quienes no pudieron pasar por alto el tierno instante: “Amo esa amistad”, “La más mágica amistad por siempre”, “Metas en una amistad”, “Eso es tan dulce” y “No necesitaban hacerme llorar”.

Tanto Selena como Taylor tienen una amistad bastante sólida, pues se conocieron luego de salir con los hermanos Nick Jonas y Joe Jonas, en 2008. Aunque la relación de ambas parejas no fue duradera, sin duda alguna, su amistad trascendió.

Actualmente, Selena Gómez es parte del elenco de la serie ‘Only Murders in the Building’, en la que interpreta a ‘Mabel Mora’, una joven integrante de un trío de investigadores, que busca descubrir la verdad de los crímenes presentados en el edificio ‘Arconia’.

(Además: Premios Grammy: Bad Bunny hace historia y pone a bailar merengue a Taylor Swift).

Más noticias en EL TIEMPO

La mujer con dos vaginas que triunfa en Onlyfans: 'No se siente como trampa'

'Caían los gusanos': mujer que vivía en piso debajo de vecina muerta y olvidada

Kun Agüero insinúa que Piqué le dedicaba goles a Shakira y Clara Chía a la vez

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO