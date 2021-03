La entrañable amistad de Selena Gomez y Jennifer Aniston

En el mundo del espectáculo hay decenas de amistades entre celebridades. Algunas son más públicas que otras; varias incluso son desconocidas para los seguidores. Pero eso sí, muchas enternecen al público.



(Le recomendamos: Revelan nuevos detalles de segunda temporada de serie de Luis Miguel)



Ese es el caso de Selena Gomez y Jennifer Aniston, quienes dieron a conocer detalles de su entrañable amistad en enero pasado cuando la actriz recordada por Friends fue la anfitriona invitada de The Ellen DeGeneres Show y entrevistó a la cantante.

"Mira qué hermosa estás. Esto es increíble, Selena", le dijo la también protagonista de The Morning Show, quien destacó: "Eres una verdadera fan (de la serie). Es alucinante. Nos conocemos desde hace años, has estado en mi casa, hemos comido pizza".



En la entrevista, la cantante de Lose You To Love Me comentó: "Rachel (el personaje de Aniston en Friends) era mi vida. Veía la serie los jueves en el canal 33 con mi madre y lloré cuando la serie acabó, pero ahora lo que me alegra es que todos están obsesionados de nuevo con ella".



(Además: Jamie Foxx será Mike Tyson en una serie con Scorsese como productor)



Fue precisamente en esa conversión cuando Gomez relató cómo conoció a la reconocida actriz. Dijo que, antes de ser famosa, se topó con Aniston en el baño de una fiesta organizada por una famosa publicación estadounidense y que en ese encuentro vaticinó su amistad.



"Nadie sabía quién era yo y tú estabas en el baño, con un vestido negro", explicó la cantante. "Saliste del baño y mi corazón se paró".



Y no estaba equivocada. A inicios de febrero usuarios en redes sociales se emocionaron cuando la actriz de Friends publicó en sus stories de Instagram un selfi para felicitar a su, Aleen Keshishian, quien cumplía 53 años.



En la fotografía, de hace unos seis años, se puede ver a ambas mujeres posando junto a una Selena Gomez muy alegre. Los fans celebraron y muchos medios la llamaron "la nueva amistad del momento".



(Lea también: Quedan pocas horas para votar en los Latin American Music Awards)

Jennifer Aniston, Aleen Keshishian y Selena Gomez. Foto: Instagram: @jenniferaniston

La cantante reposteó la publicación, al igual que Keshishian, manager de ambas y gracias a quien las dos estrellas se conocieron hace varios años.



"(Selena) es como un pequeño querubín al que siento que quiero cuidar. Y nos acabamos de conocer a través de nuestra manager. Ha sido extremadamente servicial y maravillosa", le dijo Aniston al portal de noticias E! News en 2015 durante la presentación de su película 'Cake'.

Le recomendamos:

- Keanu Reeves hará para Netflix película sobre el cómic 'Brzrkr'

- 10 películas imperdibles de los Óscar 2021

- 'Sky Rojo', la nueva, polémica y adictiva serie de Netflix

ELTIEMPO.COM