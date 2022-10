Hailey Bieber y Selena Gómez conmocionaron a los internautas este domingo 16 de octubre, luego de que se publicaran unas imágenes en las que aparecen juntas. Durante años, se ha especulado que entre las celebridades existiría una rivalidad.



Gómez y el cantante empezaron su romance en el 2010 y duraron años entre idas y venidas. Finalmente se separaron por última vez en 2018, meses antes de que Bieber le pidiera matrimonio a Hailey Baldwin.



Debido a la rapidez del compromiso, muchos fanáticos esparcieron rumores de que Hailey habría sido la tercera en discordia o de que Bieber no había superado a su exnovia.



Los Biebers cumplieron cuatro años de haberse casado hace unas semanas. Sin embargo, siguen siendo víctimas de los comentarios en redes sociales sobre Selena Gómez. Tanto así, que la actriz de ascendencia latina ha pedido en numerosas ocasiones que respeten el matrimonio de su expareja y no la involucren en el tema.



En septiembre, Hailey Baldwin habló del triángulo amoroso en una entrevista para el podcast 'Call Her Daddy'. La modelo aseguró que Justin nunca le fue infiel a Selena con ella y que no “robó” al artista.



“Nunca querría entablar una relación, comprometerme, casarme y pensar: ‘Me pregunto si eso está realmente superado para ti’. Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado”, señaló Baldwin sobre la polémica.



La joven insistió en que Justin Bieber ya había superado completamente a su expareja antes de comprometerse con ella. En la conversación también afirmó que solo sienten “respeto” por la actriz.

Justin y Hailey Bieber celebraron cuatro años de casados hace unas semanas. Foto: Instagram: @justinbieber

El encuentro

En las últimas horas Hailey Bieber y Selena Gómez posaron juntas por primera vez. Las mujeres se encontraron en la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles.



Las imágenes fueron tomadas en la fiesta posterior a la celebración. El encargado de captar las instantáneas y publicarlas fue el influencer Tyrell Hampton, que no dudó en compartir las fotos en su cuenta de Instagram.



Hailey Bieber apareció utilizando un elegante vestido marrón, mientras que Selena prefirió un traje negro, largo y con pantalón. Las mujeres se mostraron amigables y cariñosas con la otra.



El momento se hizo tendencia rápidamente en redes sociales, donde los internautas celebraron el reencuentro de las celebridades. Algunos usuarios aprovecharon para bromear sobre qué pensaría Justin Bieber al ver las fotos.

HAILEY BIEBER Y SELENA GOMEZ QUERIAN VER EL MUNDO ARDER pic.twitter.com/RaGbR78pzt — . (@biebslegendx) October 16, 2022

Justin en su casa después de ver a Hailey y Selena juntas pic.twitter.com/E1Db9XScWi — val ~ (@yastinvolve) October 16, 2022

