A finales del 2021, Selena Gomez empezó a lucir su pelo corto por encima de los hombros en un corte tipo ‘bob’, pero ahora ha escogido recibir el verano con un cambio total de 'look', con capul y pelo largo hasta la cintura.



No, no encontró una respuesta para que su cabello creciera 20 centímetros en apenas seis meses, pero si está lista para deslumbrar con su aspecto. Para lograrlo, fue a la peluquería Nine Zero One en Los Ángeles, EE. UU.

Desde la cuenta de TikTok del salón de belleza mostraron el proceso para poder cumplir con las expectativas de la actriz de ‘Only Murders in the Building’. Le pusieron extensiones de castaño cobrizo para lograr el largo que esperaban.

Igualmente, el pelo natural de Selena recibió un corte para darle forma al capul. “¡Una excelente manera de transformar el cabello de los clientes sin necesidad de pintarlo! ¡Solo hace falta agregar extensiones!”, escribieron en la descripción del video en el que muestran el paso a paso del corte actual de la cantante.

A la vocalista de ‘Love you like a love song’ le gusta experimentar con sus 'looks'. Recientemente, también se la vio con el pelo rubio en un corte que recordaba al cabello de Farrah Fawcett en los 80.

Mientras se acostumbra al cambio, la también filántropa sigue promocionando su marca de maquillaje Rare Beauty, con la que busca representar a las mujeres sencillas y naturales, que quieren verse bien, pero no se definen solo por su belleza.

