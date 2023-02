Selena Gómez es una de las cantantes más reconocidas del planeta. Su participación en series adolescentes de Disney catapultaron su imagen logrando la fama internacional. Sin embargo, su lucha contra el lupus la hizo alejarse del espectro mediático por una larga temporada.



Recientemente, volvió a tener gran repercusión mundial por el remix que hizo con el cantante nigeriano Rema del tema ‘Calm Down’, el cual se mantuvo entre las canciones más escuchadas del mundo por mas de un mes , según la revista ‘Billboard’, logrando cerca de 335 millones de reproducciones en YouTube.



Su nueva aparición en el mundo del espectáculo internacional, ha hecho que se convierta en el foco de las críticas por parte de la comunidad digital. Así le sucedió hace algunas semanas debido a que fue objeto de discusión en redes sociales por motivo de su rostro hinchado en un partido de basquetbol.

Ante el hecho, decidió salir a dar algunas explicaciones en su cuenta principal de TikTok, donde anunció que se tomará un descanso de las plataformas digitales porque está cansada y algo mayor para soportar de nuevo esta clase de bullying masivo.



"Estoy bien. Amo quien soy, no me importa. Soy grande, no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me tomaré un segundo de las redes sociales porque esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado vieja para esto. ¡Pero los amo tanto! Y los veré más pronto que tarde. Voy a tomarme un descanso de todo”, explicó.



Mientras tanto seguirá protagonizando la serie televisiva ‘Only murders in the Building’, la cual dirige y produce.



