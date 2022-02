Selena Gómez fue la protagonista de la gala de los premios SAG Awards 2022, los galardones que entrega cada año el Sindicato de Actores, en la que la película más halagada fue 'Coda'.

La cantante deslumbró con su look en la alfombra roja, pues lucía un vestido de Óscar de la Renta de terciopelo negro y costosos accesorios: un collar Bulgari en oro blanco de 39 quilates, aretes que hacían juego y un anillo con una esmeralda colombiana incrustada, describen medios internacionales.

Además, algo que llamó la atención de todos los que se conectaron con la trasmisión es que, cuando fue su turno de presentar el premio a mejor actriz de reparto junto a Martin Short, Selena Gómez caminó descalza hasta el escenario de los SAG Awards.



(Lea también: Cine Colombia y sus estrenos de esta semana).

¿Por qué Selena Gómez estaba sin zapatos en los SAG Awards?

Resulta que la cantante de éxitos como 'Love you like a love song' y 'Lose you to love me' se cayó cuando caminaba por la alfombra blanca de la gala, al parecer, uno de sus tacones se rompió por lo que decidió dejar sus zapatos negros por la comodidad y seguridad de sus pies descalzos.



(De interés: Cinco películas imperdibles de superhéroes que se estrenarán en el 2022).



La caída de la artista se viralizó rápidamente y los internautas destacaron la sencillez y autenticidad de Selena, quien le entregó el premio a Ariana DeBose.

¡Selena Gomez sufrió una caída en la alfombra blanca de los #SAGAwards! pic.twitter.com/eGiTQOUPvf — Selena Gomez Nation (@SELENANATI0N) February 28, 2022

(Siga leyendo: 'Leonardo', la miniserie que revela los verdaderos demonios de Da Vinci).



Aún sin zapatos, la también actriz fue destacada por la reconocida revista de moda 'VOGUE' como una de las mujeres mejores vestidas de la ceremonia número 28 de los premios, que por primera vez no se realizó en Los Ángeles, EE. UU., sino en el Barker Hangar de Santa Mónica.

Más noticias

Por decir que el aborto es un negocio, le llueven críticas a Carolina Cruz



Jhonny Rivera: así es la costosa Ducati que se regaló de cumpleaños



Aura Cristina Geithner confiesa su amorío con el presentador Camilo Cuervo



Tendencias EL TIEMPO