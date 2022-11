'Selena Gómez: My Mind and Me' es el nuevo documental de AppleTv+ en el que la misma artista cuenta los momentos más críticos de su salud mental a lo largo de seis años, tiempo durante el se agravó su bipolaridad y terminó en un colapso psicológico, hasta el punto de pensar que el mundo sería un mejor lugar sin ella.



En medio de una entrevista para la revista 'Rolling Stone', el 3 de noviembre de 2022, la artista de 30 años reveló que su etapa de los veinte fue la más oscura y detalló que ha estado en cuatro centros de tratamiento.

"Creo que cuando inicié mis veintes fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, expresó Gómez en la entrevista.

La estrella musical confiesa que guardó gran parte de su crisis para sí misma, sin pedir apoyo y sin contarle nada a nadie del sufrimiento interno que estaba viviendo.



Tan solo en algunas ocasiones no resistía y entraba en llanto frente a personas cercanas como su amiga Raquelle Stevens o su exasistente Theresa Marie Mingus, quien señaló en la entrevista que Selena una vez le dijo:



"'No quiero estar viva en este momento'. No quiero vivir'. Y yo estaba como, 'Espera, ¿qué?'. Fue uno de esos momentos en los que la miras a los ojos y no hay nada allí. Estaba completamente oscuro. Fue tan aterrador”.



(Lea también: Selena Gómez se sincera sobre su bipolaridad en entrevista).

Nueva/vieja foto de Selena Gomez junto a su mamá, Mandy Teefey. pic.twitter.com/ujJJZH4AbD — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) January 31, 2020

Sin embargo, Gómez señaló en la entrevista con Rolling Stone que su madre, Mandy Teefey, no sabía absolutamente nada, por la compleja relación que tenían en esa época. Así las cosas, se enteró solo hasta que el portal web de noticias TMZ la llamó para pedirle declaraciones sobre el colapso mental de su hija.



"Me llamaron y querían saber qué estaba haciendo mi hija en el hospital. Ella no quería tener nada que ver conmigo y tenía miedo de que se fuera a morir", declaró Teefey en la entrevista.



(Le puede interesar: Selena Gómez regresó a Waverly Place y se emocionó: 'Donde todo comenzó')

La reacción de la madre de Selena Gómez

Tras enterarse, la madre de Selena, Mandy Teefey, y su padrastro, Brian Teefey, empezaron a acompañarla en todo el proceso de recuperación, por lo que Selena se disculpa constantemente al recordar que, pese al apoyo de su familia, siempre reaccionaba mal hacia ellos.



"No debí haberles hablado de la manera en que lo hice y no debí haberlos tratado de la manera en que lo hice… Solo digo que lo siento mucho porque recuerdo ciertas cosas que hice y fui muy mala. Incluso hasta el día de hoy, sigo diciendo gracias y lo siento”, dijo la artista Disney para Rolling Stone.



Y agrega que ambos le dicen que "nunca, nunca nos daríamos por vencidos contigo", asegurando que no la han dejado sola.

No estás solo, aún vienen muchas primeras veces por vivir

Si estás pasando por un momento de profunda tristeza, te sientes solo, sin ánimos de hacer nada y necesitas hablar con alguien, recuerda que no estás solo. Aún tienes muchas personas por conocer, muchos buenos recuerdos que crear, muchas emociones positivas por sentir y muchas primeras veces por vivir.



Por eso, te compartimos líneas de contacto en las que puedes encontrar apoyo profesional totalmente gratuito y hablar sobre lo que estás viviendo.

https://porquequieroestarbien.com/



Línea 106 y su chat 300 754 8933



Línea Psicoactiva 01 8000 112 439



Línea Calma 01 8000 423 614

