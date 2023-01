El pasado 10 de enero se llevaron a cabo los Premios Globos de Oro (Gloden Globe Awards). La actriz y cantante Selena Gómez estuvo nominada en la categoría ‘Mejor actriz de comedia’ por la serie ‘Solo asesinatos en el edificio’. Sin embargo, su velada se vio manchada por los malos comentarios que recibió con respecto a su físico.

La actriz asistió a la premiación acompañada de su hermana pequeña, Gracie Elliot Teefe, de nueve años. Para esta ocasión, eligió un vestido de la marca Valentino de color negro, el cual era strapless y tenía unas abultadas mangas de color morado que llamaban la atención.



Cuando Gómez estaba sobre la alfombra roja, varios internautas empezaron a criticarla por su aspecto físico. En esta ocasión, la intérprete de ‘Lose you to love me’ no estuvo dispuesta a pasar por alto estos comentarios y al terminar la ceremonia realizó un directo en su Instagram en el que abordó el tema de su peso.



“Estoy un poco grande en este momento porque me he divertido mucho durante las vacaciones, ¿verdad?”, afirmó Gómez mientras miraba su pequeña hermana, quien confirmó lo que decía la actriz entre risas.



Esta no es la primera vez que Selena es criticada por su aspecto físico y a la revista ‘Vogue USA’ les comentó que su peso varía mucho por lo que a veces se siente insegura y puso de ejemplo su paso por la MET Gala del 2015.



“Recuerdo esta noche específicamente. No me sentía bien con mi cuerpo. Ese día me di cuenta de que no tengo (ni puedo tener) el cuerpo que tenía a los 19 años. Porque, además, ya no tengo 19 años", comentó Selena Gómez.



En diferentes ocasiones, la joven de 30 años ha comentado que sufre de Lupus y tiene que lidiar con problemas renales y de presión arterial alta, razón por la que su físico cambia bastante.



En su documental ‘My Mind & Me’ Selena se mostró de forma vulnerable y habló sobre su trastorno de bipolaridad y como el Lupus afecta su carrera profesional y para mejorar su salud mental, en 2019 decidió no usar las redes sociales y alejarse del mundo exterior.

