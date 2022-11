La actriz y cantante Selena Gómez es reconocida mundialmente por protagonizar personajes que marcaron la infancia de millones de personas que crecieron viendo ‘Disney Channel’. En los últimos días, Gómez publicó una foto que emocionó a sus seguidores, ya que se encontraba en ‘Waverly PL’.

En ‘Disney’, Goméz participó en producciones como ‘Programa de protección para princesas’, ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ y su papel protagónico, con el que su fama se disparó, en ‘Los Hechiceros de Waverly Place’.



La intérprete de ‘Alex Ruso’ sorprendió a sus seguidores al publicar una emotiva foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 300 millones de seguidores.



Se trata de una foto en la que la actriz revive su paso por el programa ‘Los Hechiceros de Waverly Place’. En la fotografía se ve a Selena parada al lado de un letrero que indica la ubicación de ‘Waverly PL’.

“Where it all began”, lo que traduce “donde todo comenzó”, fue la descripción que acompañó la fotografía. Hasta el momento, la publicación tiene 5.8 millones de 'me gusta'.



Algunos comentarios destacados fueron el de ‘Disney Music’ que comentó unaparte del inicio de la canción del programa: “Everything is not what it seems” (todo no es lo que parece), escribió.



Asimismo, varios de sus fanáticos comentaron lo orgullosos que se sentían de la cantante y de ver cómo ha crecido desde que estuvo en el programa.



“¡Estoy tan orgulloso de ti! Soy selenator desde 2010 y fue la mejor elección que hice en mi vida. ¡Eres todo para mí, estoy muy agradecida por tu vida! Las palabras no pueden explicar cuánto te amo. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Por siempre y para siempre”, comentó una seguidora.

TENDENCIAS EL TIEMPO