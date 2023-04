Selena Gómez es una de las estrellas más grandes del mundo de la música. Con una carrera que comenzó en su adolescencia, Ha inspirado a millones de jóvenes en todo el mundo.



Se ha convertido en un referente de empoderamiento y de fuerza para apoyar y acompañar a las mujeres a tomar decisiones, expresarse y ejercer influencia en la sociedad.

Cuando mujeres como Selena Gómez, son abiertas y honestas sobre sus propias luchas y desafíos, pueden ayudar a normalizar las experiencias que otras mujeres enfrentan y eliminar los estigmas asociados con ellas.



Este ha sido el fundamento de la cantante y actriz para combatir contra la desigualdad, los problemas de salud mental, y como a través de la música y la representación se puede fomentar el empoderamiento.

Defensora de la igualdad de género

Selena ha defendido diferentes causas para promover la igualdad de género y ha utilizado su plataforma en las redes sociales para hablar sobre cuestiones como el acoso sexual y la violencia de género.



Uno de los casos más recordados fue a finales de 2017 a raíz de la cantidad de escándalos que señalaban a actores y productores de cine como culpables de acoso sexual y hasta violaciones a diversas actrices.



A partir de esta surgió la campaña 'Time’s Up', que significa 'Se acabó el tiempo' en español, una iniciativa tenía como objetivo ayudar a mujeres que han sufrido acoso laboral y que no tienen recursos para denunciarlo.

Empresaria y promotora de la salud mental

Selena Gómez ha impregnado su marca de belleza, llamada 'Rare Beauty', con su característico enfoque en la positividad corporal y la diversidad. “Debemos ser fieles a nosotros mismos porque eso es lo que nos hace bellos”, dijo la actriz en la web de su marca.



Como resultado, ha tenido una gran aceptación, convirtiéndose en una de las marcas más exitosas creadas por celebridades y una de las mejores. Su producto más popular son los coloretes líquidos y en crema.



La marca lanzada en el 2020 tiene como objetivo celebrar la individualidad de cada persona y redefinir la noción de belleza.

Selena Gómez sacó su marca ‘Rare Beauty’ que maneja el concepto ‘body positive’. Foto: Rare Beauty

Aprovechando el éxito de su marca, Selena también creó en ese mismo año el 'Rare Impact Fund', que para finales de 2022 había recaudado 100 millones de dólares para proporcionar ayuda psicológica a niños y niñas que puedan estar pasando por situaciones emocionales difíciles.



Selena también ha sido una inspiración para las mujeres jóvenes que luchan contra la ansiedad y la depresión, ya que ella ha sufrido estos problemas en el pasado. En 2019 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad y no duda en compartir su testimonio si se trata de ayudar o apoyar a alguien.

Su música

La música es una poderosa herramienta para empoderar a las mujeres y las artistas famosas, como Selena, pueden desempeñar un papel clave en este proceso.



Desde escribir canciones con letras positivas que fomenten la autoestima y la independencia, hasta compartir sus propias experiencias personales para inspirar y motivar, las artistas pueden promover la diversidad, la inclusión y apoyar a otras mujeres.



Al hacerlo, las artistas no solo ofrecen una forma de entretenimiento, sino que también pueden ayudar a cambiar la cultura y la forma en que las mujeres se ven y son vistas en la sociedad. Estas son algunas de las canciones de la artista que empoderan con sus letras:



‘Hands to myself’: habla sobre una mujer que quiere estar con un hombre pero sabe que él no está disponible, por lo que decide mantener sus manos a sí misma.



‘Who says’: es una canción de empoderamiento que anima a las mujeres a ser ellas mismas y no preocuparse por lo que otros piensan de ellas.



‘Me & the rhythm’: trata sobre la conexión que se siente con la música y cómo puede ser una forma de liberación.



‘Look at her now’: cuenta la historia de una mujer que supera una ruptura y se convierte en una persona más fuerte.



‘Rare’: es una canción sobre aceptar y celebrar su singularidad.



‘Lose you to love me’: habla sobre una ruptura dolorosa pero cómo esa experiencia la hizo más fuerte y le permitió amarse a sí misma.



‘Nobody’: trata sobre no depender de nadie más para encontrar la felicidad y ser independiente.



‘Survivors’: es una canción sobre la resiliencia y cómo se puede superar cualquier adversidad.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

