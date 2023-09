En la noche del 12 de septiembre se llevó a cabo la 39° edición de los MTV Video Musica Awards, en los que se dieron cita un sinfín de figuras de la industria musical, entre ellas Selena Gomez, la cual llamó la atención por su atuendo y por el premio que se llevó consigo a casa pero, sobre todo, por las reacciones que tuvo a lo largo de la ceremonia, pues su disgusto fue visible cuando Chris Brown se llevó el "moonman" como Mejor R&B, ya que hizo una mueca que ya le dio la vuelta a las redes sociales, sin embargo, la cantante se defendió y dijo que no volverá a ser un meme.

La realización de los VMA 2023 fue todo un éxito pues en las redes sociales no se hablaba de otra cosa más que de las y los artistas que caminaron por la alfombra roja de los premios MTV, los cuales se llevan a cabo desde 1984, por lo que, a estas alturas, podemos asegurar es uno de los eventos de la televisión más importantes y longevos. Por ello, las figuras que se hicieron presentes se infundaron en los mejores vestidos y propuestas que desafían los convencionalismos de la moda, lo que generó la opinión de miles de internautas.

Una de las cantantes que recibió mejores comentarios por como lució fue Selena Gomez, luego de portar un vestido rojo con transparencias de Oscar de la Renta combinado con joyas que aseguran que están valuadas por encima de los 138 mil euros, tras ocho años de la última vez que piso el escenario de este evento.

Facebook Twitter Linkedin

La artista le mando un mensaje a las personas que le hacen memes Foto: Instagram: @selenagomez

Recordemos que en esa época, la cantante emitió un discurso acerca de la aceptación de una misma y el daño que pueden causar las redes sociales en la seguridad e identidad de una persona, el cual causó la emotividad de las y los presentes y hasta de famosas como Lady Gaga, que se mostró conmovida con las palabras de la intérprete de "Who says".



De hecho, ya la artista de 31 años ya fue denominada como la mejor vestida de la noche.



En este contexto, Selena regresó a los premios y no sólo como espectadora sino como la ganadora de un "moonman", el galardón en forma de astronauta que MTV entrega, en la categoría de Mejor Agrobeats por el tema "Calm down", en el que colaboró con el cantante y compositor nigeriano Rema, a quien agradeció por confiar y pensar en ella para llevar a cabo este tema que contó con gran recibimiento del público desde que fue lanzado en febrero del año pasado.

La premiación siguió su curso con presentaciones como las de Shakira y Karol G, que causaron la sorpresa y el aplauso de todas y todos los que acudieron al evento, hasta que tocó el turno que presentaran la categoría Mejor R&B, en la que Chris Brown, además de ser nominado, fue el ganador del galardón, decisión que no fue del agrado de Selena, pues cuando escuchó el nombre del cantante automátimante hizo una mueca de desagrado que dejó en evidencia que no es partidaria de que el músico esté teniendo una segunda oportunidad en la música.

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5 — Pop Base (@PopBase) September 13, 2023

Así como fue de instantánea la reacción de Selena ante el triunfo de Chris, lo fue también los comentarios que se hicieron en redes sociales, pues el nombre de la joven se hizo viral y el video donde muestra su desaprobación fue asociado como un meme en automático, hecho que no cayó en gracia a la famosa que, al percatarse de lo que estaba sucediendo, recurrió a su cuenta de Instagram para advertir que no volvería a ser utilizada como un meme y que, si para evitarlo, tenía que abstenerse de mostrar sus emociones, lo haría.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el mensaje que compartió la artista a través de su cuenta de Instagram Foto: Instagram: @selenagomez

"Nunca volveré a ser un meme, prefiero quedarme quieto que ser arrastrada por ser yo misma. Mucho amor", escribió.

El show de Olivia Rodrigo en los VMA’s que confundió a Selena Gómez



Olivia Rodrigo contó con una escenografía en la que sobresalieron plantas de diferentes tamaños, rocas y césped. La norteamericana estaba vestida con un top y una falda de color rojo, portaba unas medias que iban hasta la rodilla y unos tenis negros.



Su entrada comenzó con uno de sus más recientes sencillos, ‘Vampire’. Mientras cantaba, los asistentes estaban gritando su nombre y comenzaron a vocalizar junto a ella. Sin embargo, en un momento, la cámara que estaba enfocando a la artista se volteó hacia la derecha.

Seguido a esto, las luces se desplazaron hacia abajo, por lo cual, Olivia Rodrigo estaba un poco confundida. Dirigió su vista hacia los lados, como si buscara algo, y siguió con su presentación, hasta que fue interrumpida por una tela de gran tamaño que se desplazó hacia el suelo.



Tras la interrupción intencional de la estadounidense, se logró enfocar la reacción de la cantante Selena Gomez, quien se notaba muy sorprendida ante el hecho.



Esto dio paso para que en las redes sociales surgieran memes al respecto, pues sus gestos faciales hacían muy notorio el asombro por lo sucedido.



Además, aparecieron especulaciones de algunos internautas afirmando que la intérprete de ‘Wolves’ estaba expresando disgusto hacia la presentación de Olivia Rodrigo, debido a que tenía su mano ubicada en su oído mientras se caía el escenario.



EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO

Más noticias