Selena Gómez alcanzó los 400 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en la mujer más seguida de toda la red social.



La actriz logró superar a Kylie Jenner, quien actualmente cuenta con 382 millones de seguidores, después de cuatro años de haber haber dejado de utilizar la red social.

Sin embargo, Selena Gomez no es la única en pasar esta cantidad de seguidores, ya que Leonel Messi cuenta con 444 millones y Cristiano Ronaldo con 564 millones.



Después de la gran noticia y de publicar una selfie en su cuenta de Instagram, en la que actualmente tiene 402 millones, ha recibido el apoyo de todos sus fans por medio de comentarios como: “¡Tienes que saber lo especial que eres! y lo importante que eres para tantas personas. Deseo abrazarte y decirte que todo va a estar bien. ¡Eres suficiente! y estoy tan orgullosa de ser tu fan".



Finalmente, también recibió un comentario de Laura Tobón, actriz, presentadora y periodista, expresándole el amor que Colombia le tiene.

(Puede leer: Día mundial del Síndrome de Down: ella es Jessica y sueña con ser presentadora).

(También: Shakira vuelve al Top 5 global de Spotify con sus más recientes canciones).

No obstante, no todo es color de rosas, debido a que la cantante de ‘The heart wants what I wants´ no ha tenido una vida muy fácil, después de que el pasado 6 de enero de 2022 confirmó a Instyle, revista estadounidense de moda para mujeres, su mala relación con la red social de Instagram.



“Me di cuenta de que mi pequeño mundo es complicado, pero la imagen es mucho más grande que las cosas con las que trato. Tengo problemas de depresión y ansiedad, y me resultaba difícil ser yo”, afirmó Selena Gómez.



Además, agregó: “En un momento, Instagram se convirtió en todo mi mundo, y era realmente peligroso. Cuando tenía poco más de 20 años sentía que no era lo suficientemente bonita. Hubo un período completo en mi vida en el que pensé que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin él”, convirtiéndose actualmente en un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que luchan día a día contra su cuerpo.

Más noticias en EL TIEMPO

‘Epa Colombia’ le hizo inesperada invitación a la vicepresidenta Francia Márquez

Creador de 'The last of Us' adelanta la llegada de Abby en la segunda temporada

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS